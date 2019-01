Bubaš ponovo u redovima NK Slatine, Nikolić: “Treba nam igrač takvog karaktera”

Nakon kraće epizode u redovima županijskog prvoligaša, NK Sloge iz Zdenaca, Matija Bubaš je danas (ponedjeljak) predao istupnicu tajniku NK Slatine Iliji Nikoliću i tako će drugi dio nogometne sezone 2018./2019. nastaviti u Slatini, u 4. nogometnoj ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica.

Podsjećamo, Bubaš je poslije nesuglasica s trenerom NK Slatine Damirom Pemperom skinuo kapetansku traku i otišao u zdenačku Slogu gdje je odigrao šest utakmica, kako je bilo i dogovoreno, te postigao isto toliko golova. U šest kola s Bubašom, Sloga je od 18 ”uhvatila” 13 bodova.

– Mislim da sam korektno odradio dogovoreno u NK Slogi. U Slatinu se vraćam prvenstveno zbog ekipe na koju sam navikao. Što se tiče istupnice iz Sloge, nije bilo nikakvih većih problema jer sam odradio što sam dogovorio s vodstvom kluba – rekao nam je Bubaš.

Tajnik NK Slatine Ilija Nikolić zadovoljan je što Bubaša ponovo ima u svojim redovima.

– Što se tiče nesuglasica s trenerom Pemperom, to je iza nas. Nogomet je strastvena igra i ponekad dolazi do neslaganja u mišljenjima i viđenju igre, no to nikako ne smije biti ”kamen spoticanja” u prosperitetu kluba. Izuzetno mi je drago što je Matija ponovo u našim redovima, jer igrač takvog karaktera nama treba – zadovoljan je Nikolić.

Bubaš tako nastavlja svoju nogometnu karijeru u klubu iz kojeg je potekao, NK Slatini. (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)