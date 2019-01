HZŽ Pred strukom je godina važnih događaja, u ožujku kreće foto natječaj “Volim svoju županiju”

U Zagrebu je održana sjednica Radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija. Hrvatska je jedna od zemalja koje su na prošlim izborima za Europski parlament ostvarile jednu od najnižih izlaznosti od svih zemalja članica. Uoči novih izbora koji će se održati u svibnju ove godine, europske i hrvatske institucije aktivno rade na tome da građane osvijeste koliko je važno glasati i preuzeti svoj dio odgovornosti u kreiranju bolje budućnosti. Slaven Hojski, član Državnog izbornog povjerenstva predstavio je županijskim službenicima za odnose s javnošću planirane aktivnosti koje će građane informirati i potaknuti na sudjelovanje, osobito uzimajući u obzir izazove s kojima se suočavamo kao građani i građanke Europe. Poseban naglasak ove je godine stavljen na mlade koji zbog nedovoljne informiranosti nisu izlazili na izbore. Upravo zbog toga, Državno izborno povjerenstvo provodi projekt edukacije mladih birača “I moj glas je bitan”.

– Ovaj globaliziran i konkurentan svijet u kojem živimo sve više doprinosi tome da demokraciju uzimamo zdravo za gotovo, a zadaća je naše struke da građane, a posebno one mlade, podržimo i informiramo o svim pravima koje polažu na kreiranje svoje lokalne, a samim time i europske zajednice – istaknula je voditeljica Radne skupine Senka Bilać.

Govoreći o globalizacijskim trendovima, nemoguće je zaobići digitalizaciju svih sfera života. Petar Ćuk iz tvrtke Mediatoolkit predstavio je najnovije trendove u digitalnom svijetu. Posljednjih 25 godina obilježio je rapidan tehnološki razvoj koji je korisnicima interneta omogućio korisna, a besplatna rješenja. Bez obzira na to što su nam ta rješenja dostupna bez plaćanja novcima, mi ih plaćamo podacima, a to činimo dobrovoljno. U IT svijetu došlo je do očekivanog razvoja događaja vezanih uz privatnost, zbog čega svaki korisnik mora biti svjestan mogućnosti zaštite i obrade svojih podataka.

Nova digitalna platforma očekuje i sve sudionike četvrtog kruga foto natječaja “Volim svoju županiju” koji kreće u ožujku. Pozivamo sve ljubitelje fotografije, bili oni profesionalci ili amateri, da nam pokažu skrivene kutke svojih županija i time doprinesu promociji svih krajeva Lijepe Naše.

(www.hrvzz.hr)