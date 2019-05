Proslava prvog velikog jubileja Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina – Područni odjel Orahovica

Niz vrhunskih glazbenih talenata, mnoštvo nagrada i priznanja, otkrivanje jednog posebnog svijeta u gradu te donošenje Orahovici posebne dimenzije kulture, a sve to kroz rad s onim najvrjednijim, s djecom.

Priča je to Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područnog odjela Orahovica, koja je ovih dana proslavila svoj prvi veliki jubilej, 10 godina postojanja i rada. Područni odjel nije ima lagan put, krenuli su marljivo raditi i pokazali da je ovakva škola orahovici itekako potrebna.

-Područni odjel Orahovica započeo je rad u školskoj godini 2009./2010. I u prvoj generaciji upisano je 26 učenika, a već 2012./2013. upisano je 50 učenika. U ovoj školskoj godini Školu trenutno pohađa ukupno 90 učenika/polaznika, od toga 56 učenika od prvog do šestog razreda, 10 učenika je u grupi početnički solfeggio 1, 10 učenika u grupi početnički solfeggio 2, a 14 polaznika vrtićke dobi pohađa mali zbor. Naši polaznici trenutno sviraju klavir, gitaru, tambure, harmoniku, klarinet, flautu, saksofon, trubu i trombon. 2009. godine kada je škola osnovana krenuli s nastavom iz samo tri predmeta (klavir, gitara, tambure), a svake nove godine smo radili na tome da se u nastavu uvede bar jedan novi instrument. U pripremi je još i organizacija nastave iz violine za koju se nadamo da će biti u skoro vrijeme realizirana. Ono što me posebno veseli je činjenica da smo nedavno dobili novi prostor za rad, gornji kat biše zgrade općinskog suda u Orahovici i to je zapravo preporodilo rad naše škole – kaže voditelj Područnog odjela Dražen Kovačević te dodaje kako je u proteklih deset godina škola svojim rezultatima itekako opravdala svoje osnivanje:

– Svake godine naši učenici sudjeluju na smotrama i natjecanjima, na regionalnoj i državnoj razini i ostvaruju vrhunske rezultate, a mnogi naši glazbenici nastavili su sa srednjoškolskim glazbenim obrazovanjem te i dalje postižu sjajne rezultate. – zaključuje Kovačević. Orahovački Područni odjel svoje 10. Rođendan proslavio je u novoj maloj koncertnoj dvorani u svom novom prostoru, koja je bila pretijesna da bi primila sve one koji su željeli vidjeti velike orahovačke glazbene talente. Polaznici iz Orahovice i okolice pokazali su svoje mogućostima na svim instrumentima, a također svoji izvedbama predstavio se tamburaški orkestar, mali dječji zbor te ženski zbor bivših učenica škole. Šećer na kraju bio je poklon matične škole iz Slatine iz koje se odlični nastupom predstavio puhački orkestar pod ravnanjem profesorice Jelene Škovrc:

-Naš Područni odjel ovdje u Orahovici evo proslavio je velikih 10 godina svoga rada koje su pokazale koliko je Orahovici potrebna ovakva škola. Drago mi je da konačno ima i adekvatan prostor da ovi veliki glazbeni talenti mogu pokazati što znaju. Ponosan što smo svi zajedno jedna velika glazbena obitelj i hvala svim profesorima, voditelju Draženu i roditeljima koji ulažu ogroman trud i pomažu ovoj djeci da rade ono što vole – rekao je ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena Slatina Antonio Brzica.

Koncert povodom 10. Rođendana uveličala i je gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin naglasivši kako je Grad uvijek pomagao ovoj školi, posebno u pronalaženju novih prostora te će i dalje biti na raspolaganju za svaki vid pomoći. Koncert je pokazao koliko glazba može uveseliti čovjeka, od najmlađih do najstarijih jer gotovo dva sata prepuna dvorana je u dahu pratila sve izvedbe i neumorno pljeskala svakoj noti. Područni odjel glazbene škole u Orahovici pokazao je kako je veliki ponos svoga grada pa sada se već može reći i i jedan od zaštitnih znakova.

