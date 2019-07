BEZ MEDALJA, ALI PONOSNE Slatinske reprezentativke vratile se s EP u hrvanju

Od 27. do 30. lipnja u poljskom Krakowu održano je Europsko prvenstvo u hrvanju, na kojemu je nastupila i reprezentacija Hrvatske u kategoriji U-15 (djevojčice do 15 godina).

Tim reprezentacije Hrvatske bio je sastavljen od devet reprezentativki među kojima su bile četiri Slatinčanke, članice Hrvačkog kluba Slatina: Tia Hršak, Veronika Vilk, Katja Stoponja i Teuta Bišćan.

U iznimno jakoj i velikoj konkurenciji Tia Hršak bila je 12. (kategorija do 42 kg), Veronika Vilk zauzela je 13. mjesto (kategorija do 54 kg), Katja Stoponja bila je 22. (kategorija do 50 kg), a Teuta Bišćan 16. (kategorija do 50 kg).

Iako se s prvenstva nisu vratile s medaljama, vratile su se s ponosom i velikim iskustvom koje su stekle hrvanjem s dvije godine starijim djevojkama, a prema riječima slatinskog trenera mlađih kategorija Marija Petraka, to iskustvo će im dobro doći u narednim velikim natjecanjima, jer će slatinske hrvačice najbolje rezultate postizati tek za 2-3 godine.

Uz glavnog trenera reprezentacije Senada Mujagića, slatinskim reprezentativkama podršku su na natjecanju dali i treneri Hrvačkog kluba Slatina, Danijel Kolomaz i Mario Petrak.

