Održana završna konferencija projekta Tourism 4 All: Predstavljene brojne provedene aktivnosti

U organizaciji SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., 31. listopada 2019. godine u području Park Zvijezda Zselic – Bőszénfa – Jezero Ropoly, održana je završna konferencija projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, akronim projekta: Tourism 4 All.

Virovitičko-podravska županija kao vodeći partner, te SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co. i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao partneri, nazočili su uz brojne goste predstavljanju rezultata projekta.

Nakon uvodnih riječi Kovácsné Zite, Spingár Péter, zamjenik direktora SEFAG Plc. ukratko je prezentirao investicije SEFAG Plc. u posljednjih nekoliko godina. U ime Virovitičko-podravske županije, Miroslava Bato, pozdravila je sve uzvanike i predstavila projektne aktivnosti na području Virovitičko-podravske županije te istaknula izvrsnu suradnju s mađarskim partnerima. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko podravske županije predstavila je ravnateljica Tatjana Arnold Sabo. Rezultate projektnih aktivnosti na području županije Somogy, predstavio je Pintér Ottó, direktor Zselic Forestry, SEFAG Plc. kao i lokacije Park Zvijezda Zselic, Bőszénfa i jezero Ropoly, koje su prisutni uzvanici imali priliku pobliže upoznati. (virovitica-nature.hr)