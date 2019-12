ADVENT U VIROVITICI Počele zornice, fra Rozo Brkić pozvao vjernike na molitvu za zajedništvo i mir

Jedan od prekrasnih načina priprema za Božić su mise zornice, koje tradicionalno počinju s ponedjeljkom iza prve nedjelje došašća. Prilika je to za molitvu za novi radni dan, izazove u obitelji i druge potrebe života te za konkretnu poruku vjere kroz propovijed i dnevna liturgijska čitanja.

Bilo je tako i danas (ponedjeljak), u župnoj crkvi sv. Roka u Virovitici, na prvoj zornici ovog adventa u kojoj je brojne vjernike župnik fra Rozo Brkić kroz konkretnu i dirljivu propovijed pozvao na ustrajnost i povjerenje u Božju prisutnost.

Pozvao je sve one koji mogu, da sitnom žrtvom kroz rano buđenje, ustrajno sudjeluju na zornicama cijelog došašća, jer su, kako kaže, one najljepši izričaj priprave za Božić i poruka vjernika da je željan susresti Krista i pokazati mu da je, uz to što se ustaje rano kako bi stigao na misu u šest sati ujutro, i duhovno budan.

-Došašće nas poziva da i mi izrazimo svoju budnost i spremnost, da Ga dočekamo i da Ga primimo, Njega koji prvi iskoračuje prema nama. Cijelo došašće i zornice imaju upravo taj smisao, da nas učine budnima, pozornima za Boga koji je prisutan među nama i u nama. Boga koji je uvijek s nama, ne u nekim izvanrednim, nego upravo u malim, svakodnevnim, ljudskim situacijama – kaže fra Rozo Brkić.

Nakon mise, običaj je da se vjernici kratko zadrže u prostorijama samostana uz topli napitak i izmijene koju lijepu riječ prije negoli će krenuti putem svojih obaveza. Prilika je to koju mnogi rado koriste za kratke susrete s onima koje možda ne stignu vidjeti tijekom tjedna, u redovnom, užurbanom ritmu života. – Zornica mi je nešto posebno, daje mi osjećaj da kvalitetno počinjem dan, da on dobiva veći smisao. Kao da imam više snage za sve što me čeka tog dana. I baš se radujem kad vidim da su na misi moji kolege ili netko od prijatelja – poručila je Jelena, koja nakon zornice odmah odlazi na posao.

-Pozivam sve da dođu, da kao zajednica u ovom hodu došašća molimo za ono što nam je najpotrebnije, a to je mir, zajedništvo i jedinstvo među nama – poručio je župnik, fra Rozo Brkić. (www.icv.hr, mlo)