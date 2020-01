“Gospoda” i “Špijunaža o Kamuflaža SINK” ovog vikenda u kinu PARK

Sadržaj filma: Super špijun Lance Sterling (Will Smith) i znanstvenik Walter Beckett (Tom Holland) su potpune suprotnosti. Lance je uglađen i opušten. Walter…nije. No Walter to nadoknađuje svojom inteligencijom i inovacijama, stvarajući super uređaje koje Lance koristi na svojim legendarnim misijama. No kad dođe do neočekivanih događaja, Walter i Lance odjednom se moraju osloniti jedan na drugoga. A ako ovaj čudan dvojac ne nauči surađivati, cijeli svijet će biti u opasnosti. Špijunaža i kamuflaža je animirana komedija smještena u svijet internacionalne špijunaže.