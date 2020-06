Čačinci, Čađavica i Crnac imat će zajedničku Javnu ustanovu dječjeg vrtića: Evo što će to značiti za roditelje

Tri općine s područja Virovitičko-podravske županije stvorile su zajedničku višestruko korisnu priču. Naime, kako je poznato na području županije izgrađeno ili je u izgradnji ukupno 11 novih dječjih vrtića, među kojima su oni na području općina Čačinci, Čađavica i Crnac. Upravo te tri općine krenule su u odličnu ideju osnivanja zajedničke javne ustanove koja će roditeljima znatno pojeftiniti cijenu vrtića te donijeti niz drugih pogodnosti. Središte Javne ustanove bit će u Čađavici.

– Općine Crnac, Čačinci i Čađavica razradili su prijedlog o osnivanju jedinstvenog vrtića. Naime, ove tri općine imale bi zajedničko vodstvo vrtića, od ravnatelja do administrativnog osoblja, u svakom vrtiću bit će ostvarivi različiti programi, programi njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi prilagođeni njihovim mogućnostima. Isto tako bit će tu i programa za djecu s poteškoćama u razvoju, darovitu djecu, programi ranog učenja stranih jezika i drugi vezani uz razne sadržaje svakodnevnog života. Vrtićem će upravljati Upravno vijeće, a svaki od osnivača, točnije, svaka općina imenuje po jednog člana toga Vijeća, jednog biraju roditelji dok će preostali biti iz redova odgajatelja i stručnih suradnika i bit će biran tajnim glasanjem – kaže načelnik općine Čađavica Mirko Rončević.

Dječji vrtić u Velikom Rastovcu na području općine Crnac gradi se za 20 djece, izgradnja traje, a vijećnike je s cijelom pričom upoznao načelnik Mato Damjan.

-Ono što je nama najvažnije je činjenica kako ćemo ovim osnivanjem javne ustanove znatno pojeftiniti cijenu vrtića. Po nekim izračunima cijena vrtića po jednom djetetu kretala bi se oko 1500 kuna, a s ovim osnivanjem došli bi do cijene od oko 500 kuna za jedno dijete. Dobili smo uštedu jer bi nam Država sufinancirala 500 i svaka općina svom vrtiću po 500 kuna. To je okvirni proračun, a onaj završni bit će kada svi donesemo odluku o osnivanju. Ono što nam je također jako važno je da bi mi imali dva odgajatelja, kuhara i čistačicu i ti djelatnici bi išli na trošak našeg općinskog Proračuna, a važno je reći kako bi svi vrtići zajednički imali na raspolaganju logopeda, pedagoga, psihologa, rehabilitatora i računovođu što znači da bi ove djelatnike sufinancirale zajedno sve tri općine i tu smo našli veliku uštedu. Uz to do ovih je stručnjaka jako teško doći, a na ovaj način zajedno ćemo to moći puno lakše, a oni moraju biti prisutni u svakom vrtiću. Znači vrtić je i dalje naš, mi donosimo sve odluke posebno tu mislim na one oko zapošljavanja naših djelatnika – rekao je načelnik Damjan na sjednici Vijeća gdje je odluka o osnivanju Javne ustanove jednoglasno prihvaćena.

Na zadnjoj sjednici općinskog Vijeća Čačinci ovaj je prijedlog predstavljen, a na prvoj idućoj vijećnicima će biti dana na glasanje i odluka:

-Vijećnici su upoznati s ovim prijedlogom i vjerujem da ćemo to jednoglasno i potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici. Velika je stvar za sve tri općine, posebno za roditelje naše djece koji će to itekako osjetiti na svom kućnom budžetu. Nova zgrada vrtića predviđena je za 50 polaznika. Vrtić se gardi sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, podmjere 7.4, a opremljen će biti sredstvima Proračuna Općine. Otvorenje bi trebalo biti ove godine, a uz vrtić, u sklopu ovog projekta bit će uređeni postojeći te izgrađen novi sportski tereni primjereni trima uzrasnim dobima. Ukupna vrijednost ovog projekta je 5,8 milijuna kuna – rekao je načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.

(www.icv.hr, vg)