Nogometni ligaši nastavljaju s pripremnim utakmicama: Virovitica ugošćuje Dugo Selo, Bilogora ’91 gostuje u bušetinskom Bereku

Ako to epidemiološke prilike budu dozvolile, nova nogometna sezona je pred vratima, pa brojni klubovi s prostora naše županije intenzivno igraju pripremne utakmice.

U srijedu, 2. srpnja nogometaši Virovitice na svom terenu u Sportskom centru Vegeška igraju pripremnu utakmicu s Dugim Selom, također trećeligašem, ali iz skupine Zapad. To je nastavak već duže tradicije odigravanja pripremnih utakmica između ova dva kluba. Do sada su gosti iz Dugog Sela bili rezultatski uspješniji, ali to ne znači da ovog puta ojačana Virovitica ne može doći do pobjede.

Graničar Bušetina u svom Bereku ugošćuje Bilogoru ’91 iz Grubišnog Polja. Bilogora je ove sezone imala namjeru igrati 3. HNL Sjever, pa je izuzetno pojačala igrački kadar. Međutim klub nije ispunio nekoliko kriterija, pa će ponovno natjecati u 4. ligi Bjelovar – Koprivnica – Virovitica. Domaći nogometaši su u posljednjih desetak dana nanizali dvije pobjede u susretima s četvrtoligašima. Pobijedili su Pitomaču 2:1 i Zdenku iz Velikih Zdenaca 4:0. U obje utakmice bušetinski županijski prvoligaš pokazao je svoju snagu i širinu igračkog kadra. Momčad Graničar Bušetina imat će priliku još jednom pokazati svoje mogućnosti. U redovima Bilogore ’91 igra dojučerašnji prvotimac domaće momčadi Janko Brlas.

Ambiciozni županijski prvoligaš Podravac iz Sopja na svom stadionu Luka igra s Jedinstvom iz Donjeg Miholjca. Miholjčani su danas županijski prvoligaš, a nekada su bili uspješni drugoligaši. Sve utakmice počinju u 18 sati.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, M. Šolc)