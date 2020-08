Izraženija promjena vremena stigla i na područje Virovitičko-podravske županije

Izraženija promjena vremena stigla je i na područje Virovitičko-podravske županije. U proteklih sat vremena na području županije smo detektirali oko 600 munja. U kratkom vremenskom periodu palo je od 10 do 15mm kiše na području grada Virovitice, ali i šire okolice. Također uz obilnu oborinu (kišu) padala je i tuča, uglavnom malog zrna (graška), a vjetar je prolazno zapuhao umjeren do umjereno jak. Do kraja dana i dalje očekujemo nestabilno vrijeme, no uz manju vjerojatnost izraženijeg nevremena. (www.icv.hr, kp, foto: M. Rođak, čitatelji)