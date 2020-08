Problemi i u Hrvatskoj: Korisnici diljem svijeta ne mogu slati mailove preko Gmaila

Korisnici diljem svijeta u posljednjih sat-dva imaju problema s Googleovim uslugama, a to se posebno odnosi na Gmail. Dio korisnika uopće ne može slati e-mailove, dok većina prijavljuje probleme s uploadom privitaka – što i sami možemo potvrditi. Dok sa slanjem mailova nemamo problema, trenutačno ne možemo uploadati privitke u mail te Google javlja poruku: “Ups, nešto nije u redu”. Karta na Down Detectoru otkriva da Gmail ne radi pravilno ljudima diljem svijeta – od SAD-a preko Europe do Azije i Australije, uključujući i Hrvatsku, donosi Zimo.

O čemu je riječ, trenutačno nije poznato, a nedavno su se oglasili i iz Googlea s porukom kako istražuju o čemu se radi te su najavili da će uskoro objaviti više informacija o uzroku problema i kada možemo očekivati normaliziranje situacije. Pored Gmaila, na Down Detectoru prijavljeni su i problemi s Google Docsima (dio korisnika ne može uploadati dokumente i dijeliti sadržaj), a neki čak ne mogu reproducirati videozapise na YouTubeu, no čini se kako je riječ o malom broju korisnika te da to nije povezano s Gmailom.

