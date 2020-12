Stožer: Razgovaramo o Božiću i Novoj godini, poruka je da se svi suzdrže od druženja izvan kućanstava

U posljednja 24 sata zabilježeno je 4.396 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 25.006, izvijestio je danas na press konferenciji Stožer civilne zaštite RH.

Među njima je 2.802 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 304 pacijenata. Preminule su 64 osobe. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 16.8388 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 2.484 preminulo, ukupno se oporavilo 140.898 osoba od toga 4.177 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 62.370 osoba. Do danas je ukupno testirano 861 401 osoba, od toga 11687 u posljednja 24 sata, priopćio je Stožer.

– Brojke su nam i dalje visoke, različito je po županijama, na prvom mjestu je Varaždinska županija. Nalazimo se na 26. mjestu u EU, višu incidenciju i dalje ima samo Luksemburg – kazao je Krunoslav Capak, piše Večernji.hr.

– Od zadnje konferencije smo krenuli s brzim testovima u Varaždinskoj županiji. Testiraju se djelatnici Calzedonije. Obavljeno je 339 brzih testova, od čega je 10 bilo pozitivno. Testiranja u domovima socijalne skrbi su također krenula – kazao je.

– Što se tiče Božića i Nove godine mi smo poslali neke poruke, a to je tema o kojoj se vode razgovori unutar Stožera i izvan njega. Ono što možemo reći je da u blagdansko vrijeme ljudi imaju više potrebe vidjeti one koji su im važni. I kada promislite da o tome razmišlja velika većina ljudi, ovdje je jasno da kad bi se ljudi iz raznih domaćinstava našli imali bi jedan veliki broj kontakata koji bi značio veliki rizik. Mi ćemo izaći s porukama. A poruka koju želimo poslati će se svoditi na to da se svi suzdrže od kontakata i druženja izvan kućanstava i da je najiskrenija želja za sreću i zdravlje ne ići u posjete i poželjeti svima koji su nam dragi telefonom, video porukom. Najbolji način je to pokazati nekome koliko nam je stalo. O tome ćemo se posebno očitovati – kazao je ministar Davor Božinović.

– Mi jesmo najavili da ćemo raditi na planovima popuštanja ili pojačavanja mjera. Za sada dnevno promtaramo brojke i sukladno tome donosimo i predlažemo mjere. Jako je teško predvidjeti situaciju. Mi nemamo izračun niti formu kako da uključimo hladnoću i ovo vrijeme kada boravimo više u kućanstvu, to je jako teško ukalkulirati, nemamo iskustva, možemo jedino kod drugih zemalja kod kojih je hladnije vrijeme već došlo pratiti. Mnoge zemlje koje su najavile popuštanje mjera su od toga odustale. U mnogim zemljama Europe se pojačavaju mjere – kazao je Capak.

– I ja sam alergičar, cijepila sam se od svega uključujući i gripu. Liječnici koji cijepe i ljudi koji dolaze se cijepiti moraju točno jasno reći da je na određene sastojke alergičan. Može se dogodoti da ste jeli kikiriki, a 101 prvi put ćete biti alergičar. Točno se mora znati na što ste alergični – kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Popis ljudi zainteresiranih za cijepljenje

– Mi smo zatražili te podatke. Ono što mogu reći da je više od 50 posto zaposlenih i korisnika domova socijalne skrbi zainteresirano za cijepljenje, a slična je situacija i u zdravstvenim ustanovama. Nešto više od 50 posto ljudi je zainteresirano za cijepljenje. To će ići po prioritetima – kazao je Capak.

Odluka o mjerema

– Točno je da mjere ističu 21. prosinca i da se promišlja o učinku ovih mjera na broj svakodnevno zaraženih. Možemo sada govoriti da će sljedeće odluke biti determinirane time kakva će biti epidemiološka situacija. Za sada ne razmišljamo o ograničenju napuštanja mjesta prebivališta – kazao je Božinović.

– Čuvamo se da ne kažemo nešto što postane tema prije nego što je tema. Primišlja se o svemu, pratimo situaciju i u drugim zemljama. Kada govorite o psihološkim aspektima mi mislimo da bolje da nismo najavljivali da će doći do popuštanja tijekom blagdana pa da se onda ta odluka nakon nekoliko dana promijeni. Teško je predviđati, a pogotovo bi bilo neproduktivno davati nadu, a onda se situacija ne promjeni – kazao je Božinović.

– Kao što je teško predviđati dobar razvoj, nije lako predviđati loš razvoj – dodao je.