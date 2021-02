U ponedjeljak, 22. veljače Europski dan žrtava kaznenih djela: Jedanaest organizacija civilnog društva pokreću zajedničku javnu akciju

U ponedjeljak, 22. veljače, obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Jedanaest organizacija civilnog društva zajedničkom će javnom akcijom na društvenim mrežama podsjetiti na dostupne usluge pomoći i podrške za žrtve i svjedoke/inje svih kaznenih djela na području Republike Hrvatske.

U Hrvatskoj je uspostavljen sustav pomoći i podrške za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela – riječ je o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela, koju čine Ženska soba kao koordinatorica te 10 partnerskih organizacija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinama svih kaznenih djela na području 13 županija u Hrvatskoj.

Žrtvom ili svjedokom kaznenog djela može postati svatko od nas – međutim za to iskustvo nitko nije dostatno pripremljen. Uz to, u mnogim slučajevima djela se ne prijavljuju: procjenjuje se da se na 25 milijuna prijavljenih djela u Europskoj uniji dogodilo još 75 milijuna neprijavljenih. Potrebne su kontinuirane mjere pomoći i podrške ne bi li se to promijenilo – a prvenstveno umanjilo strah žrtvi od negativnih posljedica kaznenog postupka. To naglašava i Direktiva o pravima žrtava iz 2015. koja propisuje da odnos spram žrtava mora biti s poštovanjem i nediskriminatoran, a u Hrvatskoj ju u bliskoj suradnji s državnim institucijama provodi spomenuta Mreža podrške i suradnje žrtava i svjedoka kaznenih djela.

Tijekom protekle 3 godine Mreža podrške pružila je više od 13 tisuća pojedinačnih usluga za više od 1700 osoba. Najviše se pritom pružaju usluge emocionalne podrške i informacija, te potom i psihološko i pravno savjetovanje. Osim toga se žrtvama i svjedocima nudi usluga pratnji na policiju tijekom davanja iskaza, u sudnicu tijekom ročišta kao i na sve druge institucije prema potrebi, a sve su usluge dostupne i prije prijave ali i nakon kraja sudskog procesa.

Važno je naglasiti da je sve navedeno potpuno besplatno, što je omogućeno podrškom Ministarstva pravosuđa i uprave na čiju inicijativu je i pokrenuta Mreža podrške. Krajem prethodne godine potpisan je novi ugovor za novo trogodišnje razdoblje podrške Mreže podrške.

Uz Žensku sobu iz Zagreba, kao nositeljicu programa, u Mreži sudjeluje 10 organizacija iz cijele Hrvatske, koje pokrivaju područje od 13 županija:

• Udruga za podršku žrtvama i svjedocima – Varaždinska i Međimurska županija

• Centar za građanske inicijative Poreč – Istarska županija

• Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ – Požeško-slavonska i Bjelovarsko-bilogorska županija

• Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava – Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija

• DEŠA-Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva – Dubrovačko-neretvanska županija

• Informativno pravni centar – Brodsko-posavska županija

• Udruga „ZvoniMir“ – Šibensko-kninska županija

• Ženska grupa Karlovac „KORAK“ – Karlovačka i Ličko-senjska županija

• S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja – Virovitičko-podravska županija

• SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije – Krapinsko-zagorska županija

Od 21. do 23. veljače, na kanalima društvenih mreža organizacija članica Mreže podrške objavljivat će se informacije o dostupnim uslugama te kontaktima na koje se žrtve i svjedoci mogu javiti.

Za više informacija pratite Facebook stranicu Ženske sobe.

(S.O.S. Virovitica)