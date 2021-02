Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” iz Orahovice mjesto je ljubavi, prijateljstva, osmijeha i dobrote

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica je udruga osjećaja, osmijeha, ljubavi, prijateljstva i dobrote. Jednostavno svatko tko dođe u prostore ove udruge, postaje ispunjeniji i bolji čovjek. Ova udruga može naučiti svakog čovjeka novim životnim vrijednostima, a koliko ona čini svojim članovima to je nešto neprocjenjivo. Udruga “Jaglac” osnovana je 2002. godine i djeluje na području grada Orahovice te općina Čačinci, Zdenci i Crnac, a unazad nekoliko godina djelovanje je proširila i na mjesta i gradove Osječko-baranjske županije, a kroz provedbu projekta podupire i osobe s područja Požeško-slavonske županije. Udruga broji 162 člana, od toga su 48 osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju.

-Cilj Udruge je promicanje jednakih prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u skladu s hrvatskim i međunarodnim pravima osoba s invaliditetom, zatim razvoj i unaprjeđenje djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom putem djelovanja na lokalne i regionalne institucije Republike Hrvatske. Nadalje, naši ciljevi su okupljanje osoba s invaliditetom, posebice osoba s intelektualnim teškoćama, članova njihovih obitelji, skrbnika, stručnjaka, građana, i cjelokupne javnosti za izvršavanje aktivnosti koje idu u korist i utječu na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u svim životnim razdobljima, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s invaliditetom te pružanje podrške obiteljima u suživotu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u procesu integracije u odgojno-obrazovni proces i osobama s invaliditetom u sustav socijalne skrbi – o udruzi priča voditeljica programskih aktivnosti Lidija Stojković.

Naglašava kako je Udruga vlasnik dvije nekretnine koje su istoj od velike i krucijalne pomoći.

-Virovitičko-podravska županija i Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić dali su nam na korištenje prostor stare područne škole u Novoj Jošavi, a zahvaljujući donatorima Danielu Smiljaniću i Tomislavu Zeliću dobili smo jednu veliku kuću u Orahovici koja je danas naš novi dom za korisnike, a treba reći da koristimo i gradski prostor u središtu grada gdje se nalazi sjedište Udruge. Udruga zapošljava 43 djelatnika među kojima i dvoje s invaliditetom, a samo u prošloj 2020. godini pomoglo nam je 77 volontera koji su odradili 1228 dobrovoljnih sati. Imamo licencu za provedbu socijalne usluge poludnevnog boravka za 25 odraslih osoba s invaliditetom i za tu svrhu ćemo urediti navedeni prostor stare škole u Novoj Jošavi – nastavlja Stojković.

Izdvaja četiri velika strateška programa koji su postali prepoznatljivost rada Udruge.

-Riječ je o programima inkluzije, prevencije i situcionalizacije, zatim program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice, program razvoja poduzetništva i održivog razvoja te program podrške, zagovaranja i umrežavanja. Ova četiri programa su financirana od strane institucionalne podrške za razvoj udruga s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i to od 2020. do 2022. godine, a upravo kroz te programe mi provodimo svoje projekte i to one nacionalne i europske. Naši najznačajniji projekti su projekti pružanja usluge osobne asistencije pod nazivom “Moj asistent” u kojem je trenutno u tijeku provedba treće i četvrte faze za 24 korisnika s područja Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. Drugi veliki projekt, odnosno socijalna usluga koju pružamo je pomoć u kući i to kroz projekt “Učim, radim, pomažem” koji je trenutno u drugoj fazi i gdje smo nedavno zaposlili osam žena za pomoć u kući 48 starijih i nemoćnih osoba. Tu je svakako i naš temeljni trogodišnji program ”Jaglac – moj drugi dom” koji provodimo uz pomoć našeg resornog Ministarstva, a riječ je o programu kroz koji pružamo uslugu poludnevnog boravka četiri dana u tjednu za 25 osoba s invaliditetom, a jedna dan imamo dopune kroz europski projekt “Nauči me i uspjet ću” kroz koji imamo i dodatnih 10 novih korisnika za program dnevnih aktivnosti – kaže Stojković.

Posebna je priča taj projekt “Jaglac moj drugi dom” koji korisnike te ljude velikog srca čini neizmjerno sretnim.

-Sada kada imamo ovu novu veliku kuću puno je lakše pričati o istinskoj provedbi ovog projekta. U sklopu programa baziramo se na tri načina provedbe, a to su aktivnosti neovisnog življenja, radne okupacije i aktivnosti slobodnog vremena, a svaki korisnik svakodnevno može odlučivati kojoj će se radionici priključiti. Npr. kod radne okupacije imamo krojačku, drvnu, informatičku ili kuharsku radionicu i tako sami korisnici biraju u kojoj će biti. Cijelu priču temeljimo na velikoj podršci jedni drugima gdje i mi kao djelatnici jednako kao i korisnici sudjelujemo u svim aktivnostima i jedni drugima smo zapravo prijatelji što je jako važno. Trenutno zbog ovog stanja s koronavirusom radimo u bitno drugačijim uvjetima, prilagodili smo se svim mjerama, ali važno je da radimo. Ono što na sada najviše nedostaje su volonteri koji ne smiju dolaziti upravo zbog koronavirusa, ali eto nadamo se da će i to sve brzo proći da možemo nastaviti s normalnim radom – kaže voditeljica ovoga programa Ivona Petrović.

Udruga Jaglac je uistinu posebna po mnogočemu pa tako i po činjenici da u sebi ima i nekoliko inkluzivnih volontera, točnije radi se o samim korisnicima koji su položili tečajeve za volontere i pomažu svojim prijateljima u radu. Među njima su i Martina Kukuruzović iz Orahovice i Alen Čaić iz Čačinaca.

-Jaglac je doista moj drug dom, ovdje sam došla radi društva, zabave i svojih sada pravih prijatelja s kojima mogu dosta toga novoga naučiti. Jako volim sudjelovati u gotovo svim radionicama, uvijek smo nasmijani i dobro se zabavljamo. Posebno mi je drago kada mogu pomoći svojim prijateljima, onima kojima je najteže, npr. Marijeti i Nataši koje su u invalidskim kolicima – kaže Martina.

Alen Čaić također je punog srca u Jaglacu.

-Volim prije svega društvo, sve te moje prijatelje s kojima radimo u radionicama, to me čini jako sretnim. Baš sam htio biti volonter je jako volim pomagati ljudima – kaže Alen.

Jaglaci su bez obzira sve uvijek nasmijani, uvijek puno srca i volje rade sve što je pred njima. Svi zajedno nadaju se kako će ova 2021. Ipak donijeti normalnije uvjete jer pred njima su novi projekti i novi izazovi.

-Evo baš proteklih dana smo predali jedna novi projekt pod nazivom “Osnaži se, primjeni pa zajednicu pokreni” i to na natječaj “Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”. Projekt je prijavljen u partnerstvu s udrugom “Vretenac” Slatina te udrugom Učenika mladih i osoba s teškoćama “Prijateljstvo” Feričanci i nadamo se kako ćemo proći. Tu je još niz onih projekata kojima nastavljamo provedbu dosadašnjih aktivnosti na kojima se također nadamo uspješnoj prolasku jer evo, pokazalo sve što smo pokrenuli je urodilo itekakvim plodom, prije svega tu mislim na zadovoljstvo i sreću naših korisnika. Moram svakako istaknuti da je nam ju u pružanju svih socijalnih usluga jako važna financijska stabilnost i zbog toga već sada pregovaramo s predstavnicima lokalnih i regionalnih jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje prije svega usluge poludnevnog boravka jer smo jedini pružatelj te usluge na našem području – zaključila je Stojković.

I na kraju, ako želite biti bolji čovjek, pogledati što znači biti prijatelj te ispuniti sebe kao osobu, dođite u Jaglac, tamo vas čekaju raširenih ruku i s velikim neuništivim osmijehom.

(www.icv.hr, vg)