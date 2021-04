Dobre vijesti za Bosilkovskog pred susret s Bjelovarom: Ne igra Bruno Kunštek, krvnik Virovitice iz prvog susreta

U subotu, 3. travnja, u 16.30 sati igraju se utakmice 17. kola 3. hrvatske nogometne lige Sjever. Virovitičani gostuju na Gradskom stadionu u Bjelovaru gdje ih ugošćuje istoimeni domaćin.

Jesenas su u Virovitici Bjelovarčani pobijedili 3:1. To je bila jedna u nizu utakmica karakterističnih za virovitičke nogometaše. Svoje odlične prilike nisu iskoristili, a gosti su to na kraju kaznili i došli do sva tri boda. U tom je susretu utješan pogodak zabio Nikola Suvajac, dok je uz jedan pogodak Šantalaba, za goste dva puta precizan bio Bruno Kunštek, koji je dosad na svom kontu upisao šest zgoditaka. Da nije zaradio treći žuti karton prošlog vikenda u Virju, bio bi definitivno najveća prijetnja vrataru Krešimiru Tomljanoviću. Ovo je samo razlog više za vjeru u pozitivan rezultat u subotnjem susretu.

Pred trenerom Goranom Bosilkovskim mukotrpan je rad s ciljem da poboljša efikasnost svog napada.

– Do subote ću još vidjeti na koje igrače mogu računati. Neki su načeti lakšim ozljedama, ali nadam se da će biti spremni za Bjelovar. Ako budemo nastupili u kompletnom sastavu, možemo itekako razmišljati o pozitivnom rezultatu – najavio je Bosilkovski.

Suvajac je i dalje najbolji strijelac Virovitice, ali i vodeći topnik prvenstva s deset pogodaka iako ne igra na poziciji napadača. Suigrači “zaduženi” za paranje protivničkih mreža definitivno se moraju probuditi jer to je jedini način da se ispere gorak okus nakon dva uzastopna proljetna poraza.

Virovitica je trenutno desetoplasirana sa 16 bodova, a pobjedom u ovom susretu približila bi se osmoplasiranom Bjelovaru na dva boda zaostatka.

