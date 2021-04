I ova voćarska godina krenula s novim mrazovima i starim problemima: Evo što kažu županijski voćari

Voćarska 2020. godina je bila vrlo složena, ocjenjuju mnogi hrvatski proizvođači. Ponajprije jer su pretrpjeli velike štete od kasnog proljetnog mraza, koje su na nekim lokalitetima dosezale i do 90 posto i tako svele prošlogodišnju proizvodnju jabuka prema zadnjoj procjeni na manje od 50.000 tona. Uzmemo li u obzir još i neadekvatne skladišne prostore, prevelik uvoz i loš plasman, ne samo na domaće nego i na inozemno tržište, koronavirus je samo nanio dodatni udarac.

Predsjednik Udruge voćara VPŽ Davor Krznarić nam je u kratkim crtama dao ocjenu prošle voćarske godine koja je krenula s mrazovima, a nedugo poslije priključila se i korona.

– Ovisno o lokaciji voćnjaka, stradanja od mrazova i hladnog vjetra bile su od 30 do skoro 100 posto u odnosu na potencijal koje voćnjaci tih nasada mogu dati u idealnim uvjetima. Tu prvenstveno govorimo o jabukama, breskvama, nektarinama, jagodama, višnjama i trešnjama. Za ukupno loše stanje, u svakom slučaju, doprinijela je i pandemija COVID 19 koja je, što se poljoprivrede tiče, najviše pogodila voćare i povrtlare. Naime, kriza uzrokovana epidemijom COVID-19 značajno se odrazila na proizvodnju voća i povrća, osobito u pogledu nedostatka skladišnih kapaciteta i nemogućnosti plasmana na tržište krajnjem kupcu što nameće pitanje osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom. Poznato je naime, da su izvjesno vrijeme tržnice bile zatvorene, a i kada su se otvorile, ljudi su ih zbog svog zdravlja manje obilazili, što se u konačnici znatno odrazilo na naše poslovanje – ocijenio je u kratkim crtama COVID 2020. godinu Davor Krznarić, napomenuvši da je zrno utjehe ipak bila pomoć voćarima koju su osigurali Ministarstvo poljoprivrede i Virovitičko-podravska županija.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA PRISKOČILI U POMOĆ

– Ministarstvo poljoprivrede nam je izašlo u susret u nekoliko navrata sa mjerama pomoći, ne samo zbog COVID 19 nego i zbog negativnih trendova koji prate voćarsku i povrćarsku proizvodnju, a uskoro će ići i nova mjera za pomoć zbog smanjenja prometa. Nedavno je završen natječaj za određene voćne vrste na koji se javio određeni broj naših članova. Odnosi se to na nekih 4 do 5 tisuća kuna pomoći po hektaru. Virovitičko-podravska županija također je potkrijepila pomoć svojim paketom mjera i na svemu tome smo im zahvalni, jer zadovoljstvo je spoznaja da nam je svima stalo da ovu krizu što bolje prebrodimo – zahvalio je Davor Krznarić.

Po svemu sudeći, a što nam je potvrdio i Davor Krznarić, ni ova godina voćarima ne obećava puno, što zbog niskih temperatura i starih problema zbog prevelikog uvoza. Još jedan udarac za voćare je i promjena u osiguranju, a shodno propisima osiguravajućih kuća koje ne idu na ruku voćarima.

I OVA GODINA KRENULA S MRAZOM

– Godina je opet krenula s mrazovima, ali i sa nekim promjenama u osiguranju. Promjena je u visini same premije police osiguranja, uzimajući u obzir da je došlo do povećanja visine odbitne franšize. Znamo da je odbitna franšiza udio osiguranika u šteti, pa ukoliko ste ugovorili osiguranje s franšizom, osiguravatelj u slučaju štete, koja premašuje iznos franšize, plaća samo iznos iznad iznosa franšize. Na primjer, zbog štete od mraza odbitna franšiza je od 25 do 40 posto, ovisno o osiguravajućoj kući. Dakle ako voćari plaćaju 30 do 40 posto premije od osigurane svote i ako imate osiguranu franšizu, recimo 35 do 40 posto i ako vam od totalne štete odbiju berbu 10 do 20 posto onda je u konačnici upitna isplativost osiguranja. Ni u tom slučaju nismo isključivi i razumijemo da i te osiguravajuće kuće moraju opstati u ovoj teškoj situaciji, no isto tako sigurni smo da modeli postoje i novca ima te treba samo bolje poraditi na toj problematici i nadamo se da će se to i učiniti, pa ćemo onda možda bolje podnijeti prevelik uvoz voća i povrća, relativno niske otkupne cijene domaćeg proizvoda i sve ono što negativno utjeće na sve grane poljoprivrede pa tako i na voćarstvo – zaključio je predsjednik Udruge voćara VPŽ Davor Krznarić.

Tijekom našeg obilaska terena pod voćem, posjetili smo i jednog od naših najuspješnijih voćara, nekadašnjeg predsjednika, a sada člana Udruge voćara VPŽ Zdravka Krmpotića iz Vukosavljevice koji je zajedno sa svojom suprugom i djelatnikom pakirao jabuke koje će se otpremiti u naše trgovačke centre.

VOĆAR ZDRAVKO KRMPOTIĆ JEDAN JE OD ONIH KOJI NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU

– Paralelno radimo na dva terena, u našoj improviziranoj pakirnici i na voćnjaku gdje još uvijek traje gnojidba i rezidba voćaka. S obzirom da je ova godina zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta loše krenula, produljio se proces diferencijacije koja predstavlja kvalitativnu promjenu unutar pupa. Nadamo se stabilnijem vremenu u kojemu neće biti velikih temperaturnih oscilacija. O tome kako će vremenske prilike u prva tri mjeseca utjecati na konačni ishod, još je rano govoriti. Ovisit će to naravno i o vremenskim prilikama koje su pred nama, o jačini otpornosti pojedinih sorti, položaju voćnjaka, kao naravno i o daljnjoj provedbi propisanih mjera zaštite od nametnika i ostalog. Na svom OPG-u imam oko 4,5 hektara pod jabukom, trešnje na oko 5 hektara, a najzastupljenija nam je breskva koju imamo na oko 7,5 hektara. Osim toga imam i nešto vinograda, pa kada sve to zbrojim, nadam se da ću ovu godinu pozitivno završiti – rekao nam je Zdravko Pokupić.

(www.icv.hr, bs)