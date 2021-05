Nakon prometne nesreće u kojoj je život izgubio mladi vozač, policija uputila apel

U nedjelju oko 00,30 sati u Gornjem Miholjcu kod Slatine se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio mladi vozač osobnog automobila, a do tragedije je došlo jer je mladić izgubio nadzor nad vozilom, kotačima zahvatio putnu bankinu i udario vozilom u putni most, uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila i udara u betonski nosač električne mreže, pri čemu je vozilo odbačeno na kolnik i ostalo zaustavljeno na krovu.

Događanjem ove, još jedne u nizu teških prometnih nesreća u kojima su smrtno stradali sudionici tih prometnih nesreća, stanje sigurnosti u prometu na području Virovitičko-podravske županije je znatno pogoršano. Nakon prilično povoljnog stanja sigurnosti protekle godine pogibijom ovoga mladoga vozača povećana je i problematika mladih u prometu.

Naime, mladi vozači su u proteklih nekoliko godina na području Virovitičko-podravske županije uzrokovali oko 15 posto prometnih nesreća, a ovo je u protekle dvije godine druga prometna nesreća sa smrtnim posljedicama koju su uzrokovali mladi vozači, izvijestila je PU virovitičko-podravska.

Mlađoj generaciji sudionika u prometu se u sustavnom preventivnom radu posvećuje posebna pozornost, pa je i ove godine, kao i prethodnih petnaestak, nastavljena suradnja policijskih službenika i Autokluba Virovitica na provedbi preventivno-edukativnih aktivnosti kojima su obuhvaćeni učenici većine trećih razreda srednjih škola na području Virovitičko – podravske županije edukativnim predavanjima na temu sudjelovanja mladih u prometu i prekršaje karakteristične za ovu populaciju sudionika u prometu; upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i problematikom sjedanja u vozilo prijatelju koji je pod utjecajem alkohola, upravljanja vozilom brzinom većom od dozvoljene i prije stjecanja prava na upravljanje, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa i za vozača i sve putnike u vozilu i opasnosti korištenja mobitela za vrijeme vožnje, i motornog vozila i bicikla, te važnosti korištenja zaštitne kacige prilikom vožnje na motociklu i mopedu.

– U cilju sprječavanja događanja ovakvih i sličnih prometnih nesreća pozivaju se svi mladi vozači na dodatan oprez prilikom sudjelovanja u prometu, kojime moraju nadoknaditi nedostatak vozačkog iskustva, te dosljedno poštivanje svih prometnih pravila i prometnih propisa.

U tom smislu se podsjećaju mladi vozači na apsolutno NE alkoholu, jer je dozvoljena koncentracija alkohola u organizmu za vozače do 24 godine 0,0 g/kg, a sjedanjem za upravljač vozila postaju vozači sa svim odgovornostima za sebe i druge koje ta kategorija sudionika u prometu nosi – kažu iz policije.

Brzina je prekršaj u koji se svjesno upušta poveći broj mladih vozača, pa čak i velika prekoračenja propisanih ograničenja, ističu iz policije, a to je prekršaj koji je najveći ubojica u prometu, posebno u kombinaciji s alkoholom ili drugim prekršajima, lošim vremenskim uvjetima, tehničkom neispravnošću vozila i svim drugim otežavajućim faktorima.

Sankcije za počinjenje svih težih prometnih prekršaja su uz novčanu kaznu i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni bodovi, a mladim vozačima se već za prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova rješenjem poništava vozačka dozvola i u autoškolu mogu ponovno tek za 2 godine.

– Podsjećaju se i roditelji i svi vlasnici vozila na važeće sankcije u slučaju davanja na upravljanje vozila osobi koja nema vozačku dozvolu, nalazi se pod utjecajem alkohola ili ima važeću mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom, ali i odgovornost i opasnost davanja vozila na upravljanje mladome vozaču u svrhu izlazaka sa društvom.

Stradavanje u prometu je najčešći uzrok smrti mladih osoba, još uvijek nesvjesnih svoje ranjivosti, a samo odgovornim ponašanjem u prometu to se može spriječiti – naglašava PU virovitičko-podravska

(www.icv.hr, PU virovitičko-podravska)