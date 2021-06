Centar Fizioton počeo s radom u slatinskom Poduzetničkom inkubatoru: Sve više klijenata traži tretmane vrata, leđa i pomoć zbog nagomilanog stresa

Individualni pristup svakom klijentu, njegovom tijelu i potrebama osnova je poslovanja Centra Fizoton u Slatini. Imate li problema s leđima, muči li vas napetost u mišićima ili trebate pomoć u vezi s pravilnim poticanjem razvoja vašeg djeteta, za sve će se to pobrinuti stručna i ljubazna Marija Bešlić, fizioterapeutkinja koja je prije šest mjeseci otvorila svoj centar za rekreacijske, rehabilitacijske i tretmane za uljepšavanje. Radi se o širokom spektru usluga kroz cjelokupan pristup čovjeku, tijelu i zdravlju koje Marija pruža u svom Centru, a koji se nalazi u Poduzetničkom inkubatoru u Slatini.

TRAJNA EDUKACIJA

– Imamo tretmane za trudnice i majke, za djecu primjenjujemo baby handling i baby gym. Primjenjujemo i tretmane za skolioze po Schroth terapiji, bavimo se i tretmanima za opuštanje mišića, za tegobe u određenim dijelovima tijela, u samoj kralježnici, a imamo i tretmane za relaksaciju u smislu raznih masaža i limfnih drenaža – istaknula je Marija B. koja je svoje iskustvo nakon srednje škole za fizioterapeuta, a potom i fakulteta stekla u državnim ustanovama i inozemstvu kako bi mogla pružiti bolju holističku uslugu.

Također, svakodnevno se i dalje školuje kroz razne tečajeve kako bi stekla što više određenog znanja te mogla pristupiti određenoj problematici na što bolji i kvalitetniji način. Upravo stoga, da bi svojim klijentima pružila što bolju uslugu, odlučila je otvoriti svoj centar i upustiti se u poduzetničke vode. Na pravom je putu jer klijenti su već prepoznali njezin rad, unatoč tome što je posao pokrenula u doba korone.

– Mogu reći da su klijenti zadovoljni jer se stalno vraćaju, a i povećava se njih broj, što znači da dobivam preporuke. Imam sve više upita unatoč tome što sam otvorila u vrijeme korone, kada su ljudi još uvijek skeptični i s razlogom se boje. No, upravo zbog toga svi trebamo nekakav oblik rehabilitacije i rekreacije, a ovdje klijenti dobiju individualne tretmane pa je samim time i mogućnost zaraze minimalna – objašnjava te ističe da je upravo ta koronasituacija znatno utjecala na sve ljude i da su svi napeti, što dovodi do raznih glavobolja i migrena te im je zdravlje dosta ugroženo. To se ogleda i u potražnji određenih usluga pa su tako najtraženiji upravo tretmani vrata i leđa, kao i oni za rješavanje stresa. Za oslobađanje od tih tegoba Marija preporuča i koristi razne oblike masaža.

INDIVIDUALAN PRISTUP

– Imamo klasičnu ručnu medicinsku masažu koja se može provoditi parcijalno ili na cijelo tijelo. Imamo i aromamasažu s raznim vrstama eteričnih ulja koja nemaju nikakvih konzervansa, tako da su dobre i za trudnice i za bebe, odnosno za sve dobne skupine. Koristimo i Raindrop tehniku, nježnu metodu masaže kapanjem čistih eteričnih ulja na kralježnicu za koju primjenjujem 13 različitih vrsta ulja u čistom obliku. Imamo i tretmane za stopala, kao i jednu vrstu presoterapije, tj. aparaturnu limfnu drenažu prilikom koje se stimuliraju pokreti poput valova mora koji lagano rade pritisak na cijelo tijelo.

Također, nudimo i Schroth terapiju, konzervativnu metodu terapije skolioze koja se često vidi kod djece – naglašava Marija. Veoma je važno pratiti kako se dijete drži, a najbolje će se to vidjeti po držanju leđa, objašnjava. Treba vidjeti je li jedno rame više od drugog, je li jedna lopatica viša od druge, jesu li kukovi otprilike simetrični…

Uz sve navedene usluge slatinski Centar Fizoton uskoro će imati još jednu novu uslugu. S obzirom da dolazi ljetno razdoblje i nosi se kraća odjeća, mnogi će htjeti uljepšati svoje tijelo pa će im na raspolaganju biti i popularna anticelulitna masaža – brazilska maderoterapija.

EDUCIRA MAJKE I TRUDNICE O AKTUALNIM PITANJIMA

Ne trebate trpjeti bol i neugodnosti, pomozite si vježbama u trudnoći i

nakon poroda

Jako mali broj trudnica i rodilja upoznat je s promjenama koje se događaju tijelu žene za vrijeme i nakon trudnoće. Iz neznanja žene često trpe različite bolove, neugodnosti i fizičke nedostatke u predjelu trbuha te najčešće smatraju da to tako mora biti. Primjerice, većina žena nikada nije čula za dijastaze abdominalnog mišića ili da netretirani carski rezovi uzrokuju priraslice koje mogu izazvati velike probleme i bolove. Upravo o tome Marija želi educirati majke i trudnice te ih uputiti kako će kod kuće raditi na svom problemu, smanjiti bolove i probleme koji su nastali kao posljedica trudnoće.

– Puno žena smatra da, budući da su rodile, moraju osjećati bolove u donjem dijelu zdjelice, da je normalno kada se jače nasmiju, počnu piškiti… Ne, to nije normalna reakcija. Ne treba se toga sramiti, treba potražiti pomoć jer rješenje postoji. Radi se u kućnim uvjetima u kojima će vježbati, a u Centar se dolazi samo na edukaciju kako nešto napraviti i kako bi pratili daljnje stanje – kaže Marija te kao drugi česti problem ističe priraslice kod mama koje su rodile na carski rez.

– Netretirani carski rezovi uzrokuju priraslice koje se ne mogu vidjeti na ultrazvučnom nalazu, a vide se tek kada se osoba ponovno otvori. One vežu samu maternicu, samo dno zdjelice, prelaze na jajnike i sve mišiće, a mogu se proširiti čak i na utrobu što uzrokuje strašno velike probleme i bolove. Ljudi nisu svjesni koliko je to rizično, bolno i od čega zapravo nastaje – ističe Marija.

