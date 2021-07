FOTO Caffe bar Mustang pobjednik 4. turnira kafića i restorana: Najboljim igračem proglašen mega talentirani Vito Jović

Na igralištu pored stare orahovačke škole, a danas Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, održan je 4. Turnir kafića i restorana u organizaciji Turističke zajednice i Grada Orahovice.

Sudjelovalo je sedam ekipa: Caffe bar “Mustang”, “Matko”, “Plavac”, “Ružica grad – Jezero”, “Bad Co”, “Baza” i “Laganini” bar, a revijalnu utakmicu na početku turnira odigrale su selekcije Grada Orahovice i zajedničke selekcije orahovačke srednje i osnovne škole.

-Cilj ovog turnira bio je okupiti Orahovčane u jednoj zabavnoj ljetnoj večeri uz sportske aktivnosti koje su svima uvijek atraktivne. Drago mi je da se okupio velik broj građana, a nogomet između caffe barova uvijek ponudi natjecateljski duh i zanimljivost cijelom događaju. Hvala svima koji su se odazvali i sudjelovali, našim sponzorima, sucima i ekipi koja je pripremila ovaj turnir – rekao je orahovački gradonačelnik Saša Rister koji je otvorio i zatvorio turnir.

Revijalna utakmica završila je miroljubivo i prijateljski 0:0, a onda je krenulo… Ekipe su bile podijeljene u dvije skupine, u skupini A četiri i u B tri momčadi. Nakon razigravanja, u poluzavršnici su se našli Bad Co i Matko te Mustang i Plavac. U prvom ogledu CB Matko je bio bolji s 4:2, a u drugom je Mustang svladao Plavac s 1:0. U utakmici za treće mjesto Bad Co je pobijedio Plavac 7:2, i uz pokal za treće mjesto osvojio i poklon paket Zajedničkog obrta za vinogradarstvo Patkoš Orahovica, dok je u velikom finalu između Mustanga i Matka odlučio odličan dalekometni pogodak Ivana Kapraljevića. Mustang je tako ponio pobjednički i veliki prijelazni pokal te nagradu Osječke pivovare.

Organizator je nagradio i najbolje pojedince. Najbolji strijelac je Jurica Šantić iz CB Matko s devet pogodaka, najbolji vratar je Matija Stjepanović iz Mustanga, dok je najboljim igračem proglašen mega talentirani 12-godišnji Vito Jović koji je sa sedam pogodaka i odličnom igrom vodio najmlađu ekipu turnira Bad Co do trećeg mjesta.

-Prije svega ovo je zabava i drago mi je da smo sudjelovali i hvala Gradu i Turističkoj zajednici na odličnoj organizaciji. Čestitam svim ekipama na fer i korektnoj borbi. a nama se eto pogodilo da ove godine budemo prvi i čestitam mojim dečkima na odličnim igrama. Vidimo se nagodinu – rekao je vlasnik Mustanga i voditelj ekipe Danijel Paštar.

Treba svakako reći kako su kompletan turnir odsudili legendarni orahovački suci Gojko Babić i Darko Krmpotić. Natjecanje je trajalo do kasnih večernjih sati, a publika je ostala pogledati sve do zadnje sekunde i to pokazuje koliko su ovakvi događaji potrebni gradu.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)