Grom rasturio stoljetni bor: Dijelovi stabla oštetili Villu Ančicu u Aršanju, srećom nije bilo nikoga u blizini

Jučer (srijeda) u večernjim satima iznad pitomačkog vinogorja prošla je silovita fronta, a u bor pokraj Ville Ančice, koja se nalazi u Aršanju na Gečevom putu udario je grom. Bor koji je tamo više od pola stoljeća grom je doslovno rasturio, a kako kaže Tomislav Saić koji se je našao u blizini, nije bilo lijepo gledati taj prizor.

– Moja obitelj i ja smo bili u automobilu jer imamo tamo vinograd i vidjeli smo munju otprilike na udaljenosti od 1500 metara. Moj klinac je vidio bljesak takav da ga je zaslijepilo na trenutak. Kada smo došli u vinograd primijetio sam da nema tog bora za koji znam da tamo stoji otkad znam za sebe pa sam nazvao vlasnika koji je odmah došao – kaže Tomislav.

Po dolasku vlasnika vidjelo se da svakako ima materijalne štete, ali kako i on kaže nije ništa strašno jer su dijelovi bora uglavnom nađeni dalje od klijeti, moglo je biti i puno gore.

– To je bila kombinacija pijavice i groma. Klasični grom ustvari spali, a ovo nije ništa spalilo, nego je strgalo stoljetni bor. Dio bora je pao na Villu Ančicu, a dio na klijeti do toga, ali sve u svemu dobro je prošlo jer je moglo i puno gore. Potrgano je nešto crijepa, nekoliko letvi i štete su na električnim vodovima. Čekam da procijene štetu, a možda bude nekih 10, 15 tisuća kuna. Sva sreća nikoga nije bilo ni u Villi ni oko nje. Ta masa od bora je nošena vjetrom i otišla je nekako između. U tome je bila prednost, da je bio grom onda bi to sve palo na samu klijet – kaže nam vlasnik Ivan Koren.

(www.icv.hr, ib)