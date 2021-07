Papuk počinje s pripremama: Dopredsjednik Lukić osvrnuo se na odlaske bitnih igrača, ostanak Majdenića i rješenje za financijski oporavak

Nogometni klub Papuk za koji će dan krenuti s pripremama za novu sezonu 3. HNL Sjever. Svi problemi financijske prirode polako se rješavaju, pokrenuta je klupska škola nogometa, a ovih dana je u fazi rješavanja i igračka križaljka za predstojeću sezonu.

O svemu po malo iz orahovačkog trećeligaša priča dopredsjednik Slobodan Lukić.

-Sve što smo do sada htjeli i željeli uspjeli smo napraviti. Upisali smo povijesni rezultat u 3. HNL, održali klub u najtežim vremenima do sada i pokrenuli svoju vlastitu klupsku školu nogometa u kojoj danas imamo dvadesetak igrača i svakim danom će ta brojka zasigurno rasti. Tri trenera smo poslali na osposobljavanje da dobiju licence, juniorsku imamo, a vrlo brzo ćemo imati i kadetsku momčad i odgovorno tvrdim kako smo jedan od uglednijih klubova u ligi što je potvrđeno iznimno pozitivnim riječima predstavnika svih klubova na nedavno održanom plenumu. Istina, problema i dalje imamo, prije svega financijskih, ali to i rješavamo i vjerujem kako će sve vrlo brzo sjesti na svoje mjesto – započinje Lukić.

Naglašava kako su iz kluba otišla četiri bitna igrača, među kojima su definitivno najzvučnija imena Domagoj Ninčević i Matija Matoković.

-Otišli su nam važni igrači, ali što je tu je. S nama više nije Domagoj Ninčević, izuzetan čovjek i sportaš, momak koji je puno dao našem klubu, ali eto otišao je u profesionalnu, 2. HNL i na njega smo izuzetno ponosni. To je dokaz kvalitete rada u klubu, ali i rada trenera koji su radili s njim i njega samog kao nevjerojatno kvalitetnog igrača. Otišao je i Leo Kaltenbaher kome se također zahvaljujemo na svemu i drago nam je da je nastavio u rangu barem jednakom našem, jer je izuzetan potencijal i njegovi dometi su jako veliki. Naš prvi strijelac prošle sezone Matija Matković također je napustio klub i pojačao NK Čepin. Riječ je o vrhunskom igraču i dečku koji može biti primjer svima, ali njegov je problem kod nas bio što je dislociran, na svaki trening je k nama morao putovati više od 100 kilometara i kad se još k tome uzmu i gostujuće utakmice, za njega je to bilo jako teško. Ponosni smo što je bio dio naše svlačionice i svi mu od sveg srca želimo puno sportskog uspjeha. Četvrti igrač koji je otišao je Matej Marinić, koji je u želji za više nastupa i utakmica otišao u županijskog prvoligaša Crnac. Ono što je za nas najvažnije je da smo postigli dogovor s našim trenerom Martinom Majdenićem koji će i dalje voditi prvu ekipu i to je najveće pojačanje, jer je Martin iznimno stručan i kvalitetan trener i veliki čovjek i presretni smo što ostaje s nama – nastavlja Lukić.

Dogovor uprave kluba je da prije svega budu odgovorni. Obavili su neke preliminarne razgovore s potencijalnim pojačanjima, ali ništa još nisu dogovorili zbog trenutne financijske situacije.

-Moramo prvo stabilizirati naše financije da bi uopće mogli nekome prići i zaključiti nešto, jer ne želimo se upuštati u bilo što, ako dogovoreno ne možemo ispuniti. Prvi dio naših financijskih problema smo praktički riješili, dali smo zadnje papire kako bi digli kredit i tim sredstvima namirili veliku većinu dugova koje imamo prije svega prema našim igračima. Jamci za ovaj kredit su članovi uprave, to puno govori, jer ti su ljudi svojim imenom dali garanciju za klub koji vole, kome su vjerni i žele mu pomoći. Vjerujem u pozitivan nastavak ove situacije i rješavanje kompletnog duga prema svima najkasnije do kraja polusezone. Pripreme bi trebale početi krajem ovoga ili početkom idućeg tjedna, ovisno o odluci trenera, ali ono što nam je cilj je osigurati mu 20 igrača i jak roster da nastavimo kao i do sada, na najbolji mogući, sportski način prezentirati svoj klub i grad Orahovicu u kojem Papuk živi već punih 96 godina – zaključio je Lukić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)