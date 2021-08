Osječko područje među tri europska epicentra ambrozije: Alergičari na mukama zbog cvatnje jednog od najjačih prirodnih alergena

Ambrozija je široko rasprostranjena na području Slavonije i Baranje, a procjenjuje se da je na nju alergično oko 30 posto stanovništva. Ovih je dana u cvatu, što alergičarima izaziva glavobolje, kihanje, šmrcanje i druge tegobe s kojima se teško nose.

-Koncentracije su visoke, kreću se otprilike oko 160 zrnaca po kubičnom metru. No, nisu to vjerojatno ovosezonske maksimalne vrijednosti s obzirom na to da obično najveće koncentracije mjerimo potkraj kolovoza i u prvom rujanskom tjednu pa ih tek očekujemo – rekla je za medije Zdenka Šušić iz Službe za zdravstvenu ekologiju u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

S obzirom da je granica tolerancije oko 30 zrnaca, mnogi su ovih dana potražili liječničku pomoć. No, osim propisane terapije niz je savjeta kojih bi se alergičari trebali pridržavati kako bi si olakšali dane za vrijeme cvatnje ambrozije.

– Najveća je koncentracija tijekom jutra i prijepodnevnih sati, pa alergičarima preporučujemo da svoje dnevne aktivnosti prilagode tomu, izbjegavaju boravak na otvorenome u jutarnjim satima, kad dođu iz šetnje da se preodjenu, očešljaju kućne ljubimce na čijoj se dlaci može zadržati pelud, a svoje prostorije zrače poslije 16 sati. Usto, apeliramo na alergičare da redovito prate alergijski semafor i biometeorološku prognozu i ponašaju se u skladu s tim – ističe Šušić.

Premda je riječ o trenutačno visokoj koncentraciji, Osijeku je neslavni rekord postigao 2010. godine s čak 1.610 zrnaca peludi po kubičnom metru te se svrstao u tri europska epicentra ambrozije.

