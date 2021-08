Remi Papuka i Slatine kao realan ishod pripremne utakmice u Orahovici: Čavić i Pecolaj precizni za svoje momčadi

Pripremnu utakmicu uoči početka sezona u ligama u kojima nastupaju, odigrali su u Orahovici domaći trećeligaš Papuk i četvrtoligaš Slatina.

Bila je to ravnopravna utakmica u kojoj se lako dalo primijetiti kako su kod igrača obje momčadi još uvijek “noge teške” jer su pripreme u početnoj fazi. Ipak, prikazan je odličan i dinamičan nogomet koji je donio puno lijepih poteza i prigoda za pogodak.

Najzreliju prigodu prvog dijela imao je Papuk kada je odlični mladi Petar Špoljarić, ovoljetno orahovačko pojačanje, gurnuo loptu u prostor gdje utrčava neuhvatljivi Marin Čavić koji izbija sam pred vratara gostiju, ali šalje loptu tik pored lijeve vratnice. Slatinčani su zaprijetili udarcima Rupčića i Šomođija, ali su mreže mirovale.

Slično se ponovilo i početkom nastavka, nizale su se prigode s obje strane, no bez efikasnosti. I onda u 67. minuti susreta, Papuk gubi jednu loptu na sredini terena, prima ju Rupčić i gura za Jerešića koji se sjurio prema vratima domaćih gdje ga ruši Vratković i sudac Nađ opravdano pokazuje na bijelu točku. Precizan je bio Renato Pecolaj za minimalno vodstvo Slatine. Mlada Papukova momčad nije odustajala, Špoljarić je bio nerješiva enigma za obranu Slatine i u 71. minuti je upravo on “zakuhao” izjednačenje. Recept isti kao u prvom dijelu, prima loptu na nekih 20-ak metara i gura u for Čaviću koji ovog puta obilazi vratara i mirno šalje loptu u mrežu.

Do kraja susreta obje momčadi su imale po nekoliko prigoda za pobjedu, no s Papukove strane zicer je promašio Luka Zeman, a sa Slatinske gredu je pogodio Florijan Rupčić. Na kraju realnih 1:1 i pokazatelj kako obje momčadi imaju perspektivu pred sobom.

-Igrali smo bez nekoliko igrača, ali ovi dečki koji su istrčali, odigrali su jako dobro. Očekujemo priključenje još dva pojačanja tijekom priprema koja će nam donijeti roster od 20 igrača što donosi sigurnost za cijelu sezonu. Naša želja je vrh prvenstvene ljestvice, no polako, još je puno rada pred nama – rekao je trener Slatine Damir Pemper.

Trener Papuka Martin Majdenić također nije imao kompletnu momčad na raspolaganju.

-Nedostajalo je nekoliko ključnih igrača, no u ovom periodu važno je uigrati sve igrače i svima dati prigodu da se dokažu. Imamo izrazito mladu momčad uz nekoliko iskusnih igrača i siguran sam kako će to biti odličan spoj. Što se tiče utakmice, zadovoljan sam prikazanim, moramo još dosta toga popraviti, ali ide sve u dobrom smjeru – zaključio je Majdenić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)