Kao uvod u Mjesec hrvatske knjige 2021. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica poklanja besplatno učlanjenje. Svi umirovljenici s područja grada Virovitice mogu se besplatno učlaniti od 1. do 8. listopada, a članstvo traje 6 mjeseci. Od 11. do 16. listopada besplatno se mogu učlaniti učenici prvih razreda osnovnih škola s područja grada Virovitice u trajanju od 12 mjeseci, kao i za prvi upis za osnovnoškolce od 2. do 4. razreda koji je besplatan od 11. do 16. rujna.

(www.icv.hr, žđl)