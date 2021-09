Stanar Mreže inkubatora VPŽ, DRONTIM nudi najsuvremenija rješenja za digitalizaciju poljoprivredne proizvodnje

Procjene kažu da će tržište pametne poljoprivrede do 2025 godine vrijediti 23 milijarde dolara. Također istraživanja kažu da će vrijednost tržišta poljoprivrednih dronova do 2024. godine biti pet puta veća (Markets and Markets iz 2020). Digitalizacija poljoprivrede definitivno je budućnost, a trenutno je u Hrvatskoj samo oko 5 posto proizvodnje digitalizirano, dok je u EU taj prosjek 15-20 posto, a u SAD-u preko 30 posto.

DRONTIM, jedan od stanara Mreže inkubatora VPŽ, već 2017. godine prepoznao je prednosti upotrebe suvremenih tehnologija u poljoprivredi. Ovaj obrt pruža usluge snimanja, procesuiranja snimaka i analize. DRONTIM nudi vrhunska rješenja za snimanje iz zraka bespilotnim letjelicama, inspekcije na bazi snimaka bespilotnih letjelica, obradu podataka iz dobivenih mapa i analizu.

U poljoprivrednoj proizvodnji danas se poljoprivrednici susreću s brojim izazovima koji u konačnici uzrokuju značajne gubitke u proizvodnji. Digitalizacija poljoprivredne proizvodnje olakšava praćenje proizvodnje i pruža pravovremene informacije s ciljem povećanja prinosa. Kako to izgleda u praksi možete vidjeti u stručnom članku koji su izradili partneri DRONTIM i Agremo koji možete pročitati ovdje. Stručni članak/studija slučaja opisuje praćenje duhanske proizvodnje na primjeru tvrtke Agroduhan.

U ovom projektu DRONTIM i Agremo su slatinskoj tvrtki Agroduhan pružili uslugu praćenja poljoprivredne proizvodnje koja je obuhvaćala analizu snimki drona, podržanu umjetnom inteligencijom (AI) , računalnim vidom i tehnologijama strojnog učenja.

Proces je uključivao praćenje površina kooperanata od strane tvrtke DRONTIM s ciljem povećanja prinosa po hektaru. Tako su, među ostalim, obavili procjene prinosa u svrhu planiranja kapaciteta prerade, osigurali dobivanje ranih informacija o štetnim vanjskim faktorima kao što su štetnici, bolesti, korovi i nedostatak hranjivih tvari, s ciljem poduzimanja proaktivnih mjera, identificirali problem s cvjetanjem te preračunali profitabilniju uporabu resursa.

Dva glavna cilja ovog projekta bila su povećanje broja biljaka po jutru i uvođenje digitalizacije u praćenje proizvodnje. Oba su cilja ispunjena te je u periodu od 2018.-2021. godine Agroduhan povećao prosječan broj biljaka po jutru za 17-20 posto.

Pregledom analiza snimki drona i insighta, proizvođači duhana su uvidjeli da imaju mogućnost uštedjeti vrijeme i troškove ulaganja, a pritom i povećati prinose. Kao rezultat toga klijenti uvode dodatne nove metode precizne poljoprivrede u proizvodni ciklus.

Temeljem ovih rezultata, Agroduhan s tvrtkom DRONTIM i njihovim partnerom Agremo ušao je u četvrtu uzastopnu sezonu praćenja duhanske proizvodnje.

(agremo.com)