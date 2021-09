FOTO U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića otvorena Izložba „Pitomački samostalci“

Jučer (petak) u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića, odnosno u Petrovu vrtu koji se nalazi u sklopu Interpretacijskog centra, otvorena je izložba „Pitomački samostalci“.

„Pitomački samostalci“ je izložba koja je okupila pet pitomačkih umjetnika: Stjepana Ivanca, Ivana Lovrekovića, Dražena Josipa Pavića, Božidara Puškaša, Josipa Šimića i Žarka Tomazetića. Uz izložbu izdan je i katalog čiji predgovor je napisala književnica Božica Jelušić.

S nekoliko uvodnih riječi obratili su se Božica Jelušić i Stjepan Ivanec, a izložbu je svečano otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan.

Izložba slika i skulptura postavljena je u galerijskom prostoru Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića, a organizatori izložbe su Centar za kulturu „Drago Britvić“ i Likovni klub „Duga“ Pitomača. Ovu izložbu financijski su podržali Općina Pitomača te Turistička zajednica općine Pitomače.

Izložba će biti otvorena sve do 6. listopada te se može pogledati u redovnom radnom vremenu Kuće P. Preradovića (od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati).

(www.icv.hr, ib, Foto: D. Rešetar)