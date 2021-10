2. ML SJEVER Košarkaši tijesno poraženi od Vindije u prvom kolu: Vatroslav Golub s 25 poena najefikasniji u redovima Virke

Svega dva susreta odigrali su košarkaši Virka Virovitice u prošlogodišnjem natjecanju u 2. muškoj ligi Sjever. Uvjerljiva pobjeda na otvaranju prvenstva protiv Labrade rezultatom 105:74 i minimalni poraz na gostovanju u Vrbovcu od Petra Zrinskog (66:64) obećavali su jednu odličnu sezonu za naše predstavnike. Međutim, prije nego se sve “zahuktalo” i prije nego je prvenstvo zapravo i započelo kako treba, uslijedio je prekid. Od tada je prošlo točno godinu dana, budući da je posljednja utakmica odigrana u listopadu 2020. godine, a proteklog vikenda, nakon toliko dugo vremena, ligaško košarkaško natjecanje vratilo se na scenu.

Da su spremni, pokazali su Virkasi u Kupu KS KKŽ gdje su prvo slavili protiv Radnika rezultatom 65:62 na domaćem terenu, a potom su u finalnom dvoboju tijesno poraženi od Podravca u Virju s 92:87. Ipak, u susretu prvog kola 2. ML Sjever , u kojem su Virkasi gostovali u Varaždinu, malo je nedostajalo da se upiše nova pobjeda.

Najveću razliku, što je na kraju utjecalo na konačan rezultat, Vindija je ostvarila u prvoj četvrtini utakmice koju su završili s osam poena prednosti, završilo je 27:19, dok je do kraja prvog dijela prednost ”porasla” do okruglih 10 poena (53:43).

U nastavku su virovitički košarkaši malo podignuli ritam. Predvođeni Marinom Ferenčevićem, Vatroslavom Golubom i Antoniom Pavlovićem, jučer (nedjelja) najraspoloženijom trojkom, uspjeli su smanjiti na šest poena razlike, no do potpunog preokreta nažalost nije došlo. Posljednja dionica utakmice završila je bez pobjednika, rezultatom 22:22, što je u konačnici dovelo do rezultata 92:86 u korist domaće momčadi.

KK VIRKA: Pažin, Fuis, Ferenčević 20, Golub 25, Petrović M., Petrović S. 11, Pavlović 19, Moslavac, Krstanović, Petrović Z. 4, Vučak, Matišić 7, trener: Dražen Lukša

U drugom kolu, koje je na rasporedu ovog vikenda, košarkaši Virke na domaćem terenu dočekuju momčad Međimurja.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)