Jesen na Jankovcu: Evo zašto je ovo najljepše godišnje doba za posjetiti ga

Ako želite čisti zrak i opuštajući zvuk prirode, blagodat za oko i dušu i odmor za tijelo, onda je dovoljno reći Jankovac. Najposjećenija turistička destinacija Virovitičko-podravske županije u srcu Parka prirode Papuk uvijek je otvorenih vrata i srca, u svako godišnje doba. A jesen, to godišnje doba čarobnih boja najljepše je na Jankovcu, upravo ovdje u oazi prirode jesen je baš jesen. I zato je upravo ovo najljepše godišnje doba za posjetiti Jankovac.

Osim netaknute prirode obojane jesenskim ruhom, Jankovac je utočište za brojne vrhunske manifestacije. Tamo kroz rujan i listopad svake godine manifestacije posjeti velik broj ljudi i svi se svake godine vraćaju, to govori koliko je istinski odličan spoj prirode i dobrog sadržaja. Ovdje se odvija niz manifestacija, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlić gulaša, viteški turnir, Lucky trail i mnoge druge.

Prošle i ove godine sve je nekako palo iza zastora nesretne korone, ali Turistička zajednica općine Čačinci kao organizator svih ovih događaja ništa nije prepustila slučaju. Sve navedene manifestacije su bile besprijekorno pripremljene i čekale samo znak za start, no korona je puno toga spriječila. Tako je otkazan viteški turnir, a neke manifestacije još uvijek čekaju zeleno svjetlo. Jedna od najsvjetlijih točaka ove jeseni na Jankovcu bio je svakako odlično organiziran Vinski piknik (OVDJE).

-Nažalost ta nesretna korona još uvijek uzima veliki mah i ne želimo s ničim riskirati. Ipak, nešto uspijemo organizirati, a Vinski piknik je doista bio prekrasan i trebalo ga je doživjeti. Pregršt domaćih proizvoda, od vrhunskih vina Virovitičko-podravske županije i to vinarija PP Orahovica, Apolitico i Vineda, pa sve do praznika za nepce u vidu gastronomskih zalogaja Maje Božičanin i njene MaxYame. Bilo je to jedno vrhunsko druženje pod prirodnim jesenskim nebom okupanim jankovačkim suncem – kaže direktorica Turističke zajednice općine Čačinci Ana Marunica te naglašava da Jankovac nudi još puno toga:

-Poznata je bogata povijest Jankovca uz život i ostavštinu grofa Jankovića, tu je naravno neizostavni slap Skakavac koji uz jesenske boje ima još ljepši sjaj, šetnja šumskim stazama je nešto što je teško opisati, a Jankovac ima i jednu novost. Naime, uz jedno od jezera napravljena je klupa s natpisom Parka prirode Papuk gdje se posjetitelji mogu fotografirati i stvoriti prekrasnu uspomenu za cijeli život. Mogu se trošiti riječi, ali pozivam sve da dođu i dožive jer zasigurno je jesen najljepša na Jankovcu – zaključila je Marunica.

(www.icv.hr, vg)