NESREĆA U VINKOVAČKOJ Pronađena vozačica (26) koja je pobjegla s mjesta nesreće, slijedi joj kaznena prijava

Službenici PU virovitičko-podravske u manje od sat vremena pronašli su vozačicu (26) koja je jučer (ponedjeljak) pobjegla s mjesta nesreće u Vinkovačkoj cesti u Virovitici, nakon što je vozaču motocikla oduzela prednost. Kako je izvijestila policija, vozačica je pronađena u Virovitici i to nakon što je napustila mjesto nesreće u kojoj je teške tjelesne ozlijede zadobio vozač motocikla (56).

Očevidom je utvrđeno kako nije došlo do sudara, odnosno do kontakta među vozilima, već se motociklist ozlijedio pokušavajući zaobići osobni automobil koji mu je oduzeo prednost. Policija ističe kako je do nesreće došlo oko 15.10 sati, kada je 26-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom virovitičkih registracijskih oznaka, na način da se uključivala u promet iz dvorišta kbr. 12 u Vinkovačkoj cesti u Virovitici. Skretala je lijevo, a da pritom nije propustila sva vozila na glavnoj cesti, na koju se uključivala.

“U tom trenutku kolnikom Vinkovačke ceste kretao se motocikl virovitičkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 56 – godišnji vozač, a koji je radi izbjegavanja udara s osobnim automobilom naglo zakočio. Uslijed kočenja izgubio je nadzor nad motociklom, nakon čega je došlo do pada motociklista na zapadnu prometnu traku” – ističe se u policijskom priopćenju, u kojem stoji i kako se motocikl nastavio nekontrolirano kretati te se zaustavio na nogostupu uz zapadnu stranu kolnika. Vozač motocikla pritom je zadobio teške tjelesne ozlijede, a pomoć su mu pružili djelatnici hitne medicinske pomoći koji su ga potom i odvezli u Opću bolnicu Virovitica.

Vozačica koja je napustila mjesto nesreće ubrzo je pronađena, oko 16 sati, u Virovitici i slijedi joj kaznena prijava. Materijalna šteta na motociklu zasad je procjenjena na oko tisuću kuna, a ni vozač motocikla, kao ni vozačica automobila nisu bili pod utjecajem alkohola, izvijestila je policija.

