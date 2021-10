Zlato, srebro i bronca: Virovitica je hrvatski prvak EU fondova, TIC-u srebro, Dravskoj priči bronca u utrci za najbolje europske projekte Lijepe naše

Nije tajna kako se u Virovitičko-podravskoj županiji već godinama stvaraju najbolji europski projekti. U Hotel Wyndham Grand Novi Vinodolski Resort, grad Virovitica je trijumfirao drugu godinu zaredom, a Tehnološko-inovacijski centar i Dravska priča, osvojili su drugo odnosno treće mjesto najboljih EU projekata Hrvatske.

Prevedeno, Virovitica je hrvatski prvak ili “šampion” EU fondova. Titulu je u Novom Vinodolskom preuzeo gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin iz ruku ministrice regionalnog razvoja Nataše Tramišak, a uz nazočnost, između ostalih i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, predsjednika Hrvatske zajednice župana Danijela Marušića, članica Uprave Hanze medije, Ane Hanžeković Krznarić, hrvatskih župana, među kojima je bio i virovitičko-podravski, Igor Andrović, ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica, HR gradonačelnika, načelnika, glavnog urednika Jutarnjeg lista Gorana Ogurlića, predsjednice Uprave HBOR-a Tamare Perko, predstavnike organizatora i partnera.

-Sretan sam i zadovoljan, jer se opet pokazalo da se isplati ulagati u ljude. Zahvaljujem se našoj Razvojnoj agenciji VTA i svojim suradnicima u Gradu Virovitici, gradskim tvrtkama i ustanovama. Ovo je priznanje za naš zajednički rad, ali i dokaz da radimo dobro i da naši projekti doprinose razvoju i Virovitice i Virovitičko-podravske županije i Hrvatske. I kad vidimo da neki mladi ljudi odlaze u Zapadnu Europu, mi im danas, kroz naše projekte koje radimo u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Vladom RH, nudimo istu takvu kvalitetu života i sigurnost – naglasio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Prema podacima FINA-e odnosno Zavoda za statistiku, Virovitica je među pet najboljih gradova po udjelu povučenih EU sredstava u totalu (2,87 posto od ukupnog iznosa svih povučenih sredstava za sve gradove tijekom promatranog četverogodišnjeg razdoblja), a u top 10 prema iznosu EU sredstava po stanovniku (4.078,64 kune). Virovitica je u završnici nadmašila Beli Manastir, Petrinju, Rijeku i Zagreb. Kriteriji za rangiranje gradova u povlačenju novca iz fondova EU bili su prosjek osiguranog novca iz tog izvora po stanovniku i udio grada u ukupno povučenim sredstvima naših gradova iz fondova Europske unije.

Istodobno, čak 31 EU projekt hrvatskih županija, natjecao se za titulu najboljega u ovogodišnjem izboru za Najbolji županijski EU projekt kojeg su organizirali Hanza Media, portali župan.hr i gradonačelnik.hr, Hrvatska zajednica županija, agencija IPSOS, uz partnera na projektu HBOR, te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

I među njih 31, dva projekta Virovitičko-podravske županije, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica i Posjetiteljski centar Dravska priča su u TOP 3 najboljih EU projekata Hrvatske. Tehnološko-inovacijski centar je zauzeo drugo mjesto u kategoriji “doprinos znanosti i inovacijama”, dok je “Posjetiteljski centar Dravska priča” broncu osvojio u kategoriji “Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici”. Podsjetimo, prošle godine je projekti Virovitičko-podravske županije, u uvodnom izdanju “najboljih EU projekata Hrvatske” slavio u kategoriji “doprinos znanosti i inovacijama”.

– Ponosni smo na naše projekte. Sve naše europske projekte stvarali smo s razlogom i vizijom i nismo bez razloga jedni od lidera po povlačenju europskih sredstava. Od ideje do realizacije često prođe nekoliko godina, no mi smo uvijek znali imati viziju i stvarati unaprijed. Plod toga je i Tehnološko-inovacijski centar u Virovitici i Posjetiteljski centar Dravska priča. To su projekti na koje smo posebno ponosni, a ponosni smo i na Grad Viroviticu koji je dio te priče, te vizije razvoje, jer je već drugu godinu zaredom hrvatski prvak EU fondova – istaknuo je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, a u Novom Vinodolskom su bile i ravnateljice Tehnološko-inovacijskog centra Ivana Nemet i Tatjana Arnold Sabo, ravnateljica Dravske priče.

Inače, prema podacima FINA-e, gledajući period od 2017. do 2020, godinu, Virovitičko-podravska županija je po “glavi stanovnika” povukla 886,57 kuna i po tome je druga u Hrvatskoj. Istodobno, sa 5,90 posto među vodećima je i po udjelu povučenih sredstava u odnosu na ostale županije. Među vodećima je i po trendu rasta povučenog novca iz EU, 61,3 milijuna kuna u razdoblju od 2017. do 2020. godine. Stoga, rezultati iz Novog Vinodolskog nisu slučajni, oni su plod jasne vizije i kontinuiteta, pa nije čudno da je jedino Virovitičko-podravska županija, među 31 kandidatom, imala najviše kandidatura – četiri, odnosno, Dravsku priču, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica, Mrežu poduzetničkih inkubatora VPŽ i “Rodnu kuću Petra Preradovića”.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak)