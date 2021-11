Vrijedni Robert Horvat (21) iz Noskovaca uzgaja fajferice i ne planira napustiti selo

On nije otišao iz Hrvatske, on se ne boji rada u poljoprivredi i stočarstvu, zasukao je rukave i pokrenuo vlastiti OPG. On je dvadesetjednogodišnji Robert Horvat iz Noskovaca, vlasnik OPG-a Robert Horvat i uzgaja crne slavonske svinje-fajferice.



Zemlju, na kojoj osim hrane za svinje uzgaja i ostale kulture, darovao mu je pokojni djed s majčine strana, a u poslu oko hranidbe svinja i prasaca pomaže mu i baka.

– Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo osnovano je 2010. godine. Poslije smrti djeda baka je preuzela OPG, a ja sam ga od nje preuzeo 2018. godine kada sam postao punoljetan. Radim oko 20 hektara zemlje na kojoj uzgajam pšenicu, kukuruz, soju…, a jedan dio proizvedenog ide za ishranu svinja i prasaca. U našem selu nitko ne uzgaja fajferice, a koliko mi je poznato slabo tko ih uzgaja i na području općine Čađavice i susjednih općina. Trenutno imam pet krmača, jednog nerasta i oko dvadeset prasaca, a u hranjenju mi pomaže baka – rekao nam je Robert te dodao:



– Za vrijeme školovanja čuo sam za tu vrstu svinja, a svidjelo mi se kod njenog uzgoja to što je autohtona pasmina i to što nije toliko zahtjevna kao druge pasmine i to što se njen uzgoj bazira na eko prehrani. Svinje i prasci su vani u ograđenom prostoru na zemlji gdje mogu rovati, slobodno hodati, trčati, a preko ljeta se i kaljužati kako bi se zaštitile od vrućine i insekata. Jedan dio, gdje im dajem hranu iz osobnog eko uzgoja, natkrio sam, kao i dio gdje se mogu skloniti od kiše i drugih vremenskih nepogoda. Meso i mast od crnih svinja su posebni, imaju poseban okus, a neki kažu da imaju i ljekovita svojstva. Te su svinje masnije i jako izdašne za proizvodnju čvaraka, a manji prasci su odlični i za na ražanj. Što se tiče komercijalnog dijela, većinu uzgojenog prodam na kućnom pragu, ljudi koji znaju za kvalitetu te vrste svinje pa dođu i kupe, a dio sam ove godine uspio plasirati na more proizvođačima pršuta.





– Pošto sam od malena uz djeda naučio dosta toga o obradi zemlje, odlučio sam se baviti poljoprivredom, a sada i uzgojem svinja i ne planiram nigdje sa sela. Do sada nisam kroz razne natječaje dobio nikakve poticaje jer sam novi OPG-ovac, nago su mi pomoć bili otac i obitelj. U planu mi je i povećanje proizvodnje poljoprivrednih kultura za što se u budućnosti mislim javljati na natječaje – zaključio je naš razgovor mladi, vrijedni OPG-ovac Robert Horvat.



Baka Slavica ne može naći riječi hvale za svog unuka.

– Vrijedan je to dečko i ponosim se njime. Kada on ne stigne, zbog posla na njivi, ja nahranim svinje i nije mi teško. Jako mi je drago što je odlučio baviti se poljoprivredom, ostati na selu, obrađivati djedovinu, a evo sada uzgaja i svinje što je bila njegova ideja. Mislim da će u svemu što naumi uspjeti jer vrijedan je moj Robert – pohvalila je unuka baka Slavica, još uvijek vrlo agilna 75-godišnjakinja.





Ovo je lijep primjer mladog čovjeka koji se odvažio baviti nečim od čega mnogi danas u Hrvatskoj bježe – poljoprivredom i stočarstvom.



Inače, crna slavonska svinja je autohtona hrvatska svinja nastala u okolici Osijeka, na imanju Pfaifera u Orlovnjaku krajem 19. stoljeća. Zbog toga je poznata i pod nazivom fajferica. Ovu pasminu karakterizira uzgoj na otvorenom jer vrlo dobro iskorištava siromašna i niskokvalitetna krmiva te se tako njezina hranidba bazira na ispaši i šumskim plodovima uz dohranu sa žitaricama. Ovo je lijep primjer mladog čovjeka koji se odvažio baviti nečim od čega mnogi danas u Hrvatskoj bježe – poljoprivredom i stočarstvom.Inače, crna slavonska svinja je autohtona hrvatska svinja nastala u okolici Osijeka, na imanju Pfaifera u Orlovnjaku krajem 19. stoljeća. Zbog toga je poznata i pod nazivom fajferica. Ovu pasminu karakterizira uzgoj na otvorenom jer vrlo dobro iskorištava siromašna i niskokvalitetna krmiva te se tako njezina hranidba bazira na ispaši i šumskim plodovima uz dohranu sa žitaricama.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)