BAT 20. put zaredom uvršten kao jedina duhanska tvrtka u svjetski indeks održivosti

Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u održivo poslovanje, BAT je 20. godinu zaredom uvršten u Dow Jones indeks održivosti (DJSI) kao jedina duhanska kompanija. Riječ je o svjetskom indeksu koji predstavlja najboljih 1000 globalnih kompanija po pitanju održivosti.

S najvećim brojem bodova u 2021., BAT je prema rangiranju u indeksu vodeći u čak 11 od ukupno 24 kategorije, dok je najviši rezultat od 100% kompanija postigla u ukupno 6 kategorija. BAT je ostvario ukupnu ocjenu od 86% – 43 postotna boda više od prosjeka industrije.

– Ponosni smo što nas je DSJI prepoznao 20. godinu zaredom i što smo ponovno jedna od kompanija u prestižnom DJSI World Indexu. Smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravlje gradimo bolje sutra (A Better Tomorrow™), što je temelj buduće održivosti BAT-a. Zbog toga ubrzavamo našu transformaciju i kontinuirano ulažemo kako bismo našim potrošačima mogli ponuditi potencijalno manje rizične proizvode.Dok gradimo brendove budućnosti i postajemo tvrtka koja proizvodi robu široke potrošnje u više kategorija, naši ciljevi su jasni: ostvariti 5 milijardi funti prihoda od nove kategorije proizvoda do 2025. i doseći 50 milijuna potrošača naših proizvoda bez sagorijevanja do 2030. godine – istaknuo je direktor marketinga u BAT-u Kingsley Wheaton.

Kreiran od strane S&P Dow Jones Indices, DJSI je zlatni standard za praćenje korporativne održivosti. U 2021. godini na procjenu praksi održivosti prema kriterijima ESG (Environmental, Social, Governance) pozvano je više od 10.000 tvrtki, dok je njih 10% prepoznato liderima u korporativnoj održivosti i uvršteno u DJSI World Index.

BAT je bila prva duhanska tvrtka koja je uključena u DJSI.

Ovo postignuće dodatno pokazuje stalnu predanost BAT-a svojoj svrsi, izgradnji boljeg sutra (A Better Tomorrow™) smanjenjem utjecaja poslovanja na zdravlje. BAT se nedavno uključio i u UN-ovu globalnu kampanju Race to Zero i obvezao se postaviti znanstveno utemeljene ciljeve na putu ostvarivanja ugljične neutralnosti u čitavom lancu vrijednosti do 2050. godine.

O BAT-u

BAT je vodeće poduzeće za proizvodnju robe široke potrošnje više kategorija, osnovano 1902. godine. Naš cilj je da izgradimo Bolje sutra (A Better Tomorrow™) tako da smanjimo štetan utjecaj svojeg poslovanja na zdravlje, što uključuje sljedeće aspekte:

Predanost da odraslim potrošačima pružimo široku paletu proizvoda u kojima mogu uživati uz manji stupanj rizika*†

Kontinuirano odašiljanje jasne poruke da cigarete koje izgaraju predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik te da je jedini način da se ta opasnost izbjegne da korisnici uopće ne počnu ili da prestanu pušiti

Poticanje korisnika koji i dalje puše da se u potpunosti prebace na manje opasne alternative oko kojih postoji znanstveni konsenzus*†

Praćenje i dijeljenje informacija o pomacima u našoj transformaciji

Kompanija je najavila cilj povećanja broja potrošača proizvoda bez izgaranja na 50 milijuna do 2030. godine; te ostvarenja najmanje 5 milijardi GBP prihoda u Novim kategorijama 2025.

*Na temelju brojnih dokaza i pod pretpostavkom potpunog prelaska s pušenja cigareta. Navedeni proizvodi nisu bez rizika i stvaraju ovisnost.

†Naši proizvodi koji se prodaju u SAD-u, uključujući Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak i Camel Snus, podliježu propisima FDA-e i za njih se neće podnositi zahtjevi za smanjenje rizika bez odobrenja FDA-e.

Priopćenja za javnost grupe BAT

Ovo izdanje sadrži određene izjave koje se odnose na „pretpostavke o budućnosti”, uključujući „pretpostavke o budućnosti” u smislu američkog Zakona o reformi sudskog spora uvezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. Ove izjave često, ali ne uvijek, uključuju upotrebu riječi ili izraza poput „vjerovati”, „očekivati”, „moguće”, „moglo bi”, „bilo bi”, „trebalo bi”, „namjera”, „plan”, „potencijal”, „mogućnost”, „predvidjeti”, „će”, „očekivati”, „procijeniti”, „projicirati”, „u položaju”, „strategija”, „izgledi”, „ciljevi” i tome slično. To uključuje izjave u vezi s našim ciljevima u pogledu broja kupaca, ciljevima prihoda od Novih kategorija i našim ciljevima u vezi s okolišem, društvenim i korporativnim upravljanjem.

Sve takve izjave koje se odnose na budućnost uključuju procjene i pretpostavke koje su podložne rizicima, neizvjesnostima i drugim faktorima. Vjeruje se da su očekivanja izražena u ovoj objavi razumna, ali na njih može utjecati širok raspon varijabli koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati bitno razlikuju od trenutačno predviđenih. Pregled razloga zašto se stvarni rezultati i događaji mogu bitno razlikovati od očekivanja koja su objavljena ili implicirana u izjavama o budućnosti može se pronaći u informacijama sadržanima u naslovima „Pretpostavke o budućnosti” i „Glavni rizici grupe” u Godišnjem izvješću za 2020. i obrascu 20-F društva British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Dodatne informacije o tim i drugim čimbenicima mogu se pronaći u dokumentima koje je BAT predao američkoj Komisiji za vrijednosnice i burzu („SEC”), uključujući godišnje izvješće na obrascu 20-F te aktualna izvješća na obrascu 6-K, kojima možete besplatno pristupiti putem poveznice na stranicu SEC-a, http://www.sec.gov, i godišnja izvješća BAT -a, koja se mogu besplatno dobiti na internetskoj stranici društva British American Tobacco www.bat.com .

Prethodni rezultati nisu vodič za buduće rezultate i osobe kojima je potreban savjet trebaju se obratiti neovisnom financijskom savjetniku. Izjave koje se odnose na budućnost odražavaju znanje i informacije dostupne na datum pripreme ove objave, a BAT ne preuzima obvezu ažuriranja ili revizije ovih izjava o budućnosti, bilo kao posljedicu novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način. Upozoravamo čitatelje da se ne oslanjaju pretjerano na takve izjave o budućnosti.

(bat)