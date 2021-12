Počele tradicionalne slavonske svinjokolje: Posjetili smo obitelj Erdec iz Šaševa u općini Čađavica

- PROMO -

Čađavički kraj oduvijek je poznat po održavanju tradicionalnih slavonskih svinjokolja ili, kako neki kažu, kolinja. Naime, početkom hladnijih mjeseci iskorištava se svaki hladniji dan, dakako bez kiše ako je moguće. Naravno, vrijeme nekad i prevari pa dođe do južine, kako je i ovih dana, no vrijeme je kolinja i to valja i odraditi.

Tim povodom posjetili smo obitelj Ivana Erdeca iz Šaševa, naselja u blizini Čađavice gdje su on i njegov brat Antun, sa svojim suprugama, djecom i roditeljima odradili veliki posao klanja i obrade četiri svinje u prosjeku od oko 200 kilograma težine svaka.

– Ovdje svi rade, jer valja posao obaviti temeljito i po mogućnosti sve to završiti do mraka – rekao nam je gazda Ivan, inače vrlo iskusan u tom poslu, jednako kao i njegov brat Antun.

– Potrebno znanje skupili smo iskustvom i od naših starih koji su također redovno imali svinjokolje. Onaj koji to nikad nije radio bolje da se tog posla ne prihvaća jer treba poznavati anatomiju životinje, znati baratati nožem i satarom i poznavati cjelokupni postupak svinjokolje – rekao je Antun koji je zajedno sa svojom suprugom i sinom imao pune ruke posla, da ne kažemo – mesa.

– Ustajanje rano ujutro, rakijica 0,3, oblačenje prigodne zaštitne odjeće i u svinjac, početak je ovog opsežnog posla – instruirao nas je gazda Ivan.

– Naravno već je podložena vatra ispod kotla, da bi se ta vrela voda istresla u korito za šurenje uz redovan postupak skidanja dlake, papaka i sveg potrebnog, a onda dolazi najteži dio, odvajanja iznutrica, trančiranje mesa i naravno, obavezno uzimanje uzorka mesa koje se nosi na pregled za trihinelozu. Ako je sve ok, nastavlja se dalje. Svako ima svoj dio posla. Dok mi obrađujemo i odvajamo komade, djeca skidaju kožice sa špeka, a žene su oko kotlova. Svatko zna svoje i tu nema greške jer ovu tradiciju redovno održavamo. I zbog tradicije i zbog prehrane, jer domaće je domaće. Naravno, ne teče uvijek sve glatko, pa tu zna izletjeti i poneka psovka i „teška“ riječ, no dobra volja i dobro raspoloženje uz pjesmu lijek je protiv takvih pojava, valja to imati na umu – rekao nam je gazda Ivan Erdec, a mi nismo odmah otišli nego smo pričekali da zamirišu friški čvarci te da uživamo u njihovom finom okusu.

„Bolje da nestane sela, nego običaja“ – kaže stara poslovica, pa tako i u slavonskom selu Šaševu u kojem vjeruju da starinski običaji nikad neće nestati.

(www.icv.hr, bs, Foto: B. Sokele)