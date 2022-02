Osječka dvorana Jug postala prijemni centar pet slavonskih županija za ukrajinske izbjeglice: Pripremljeno sto ležajeva, registrirana jedna obitelj

Izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije održana je jučer (nedjelja) na temu prihvata izbjeglica iz Ukrajine. Za područje istoka Hrvatske, odnosno pet slavonskih županija, kao prihvatni centar osigurana je Dvorana Jug u Osijeku u kojoj su pripadnici Civilne zaštite pripremili 100 kreveta za prihvat izbjeglica. Mobilizirane su sve potrebne službe na području županije.

– Pripremne aktivnosti počele su prije nekoliko dana jer s obzirom na situaciju u Ukrajini očekujemo dolazak izbjeglica i na naše područje. U dvorani Jug osigurano je stotinjak kreveta, a prema našim informacijama manji broj obitelji iz Ukrajine već je ušao u Hrvatsku na području naše županije, odnosno iz Srbije ili Mađarske. Dio njih je imao unaprijed osiguran smještaj kod prijatelja i obitelji, a za jednu obitelj znamo da se uputila u zagrebački prihvatni centar. Spremni smo reagirati i povećanjem kapaciteta ako se za to ukaže potreba – rekao je načelnik Stožera Civilne zaštite OBŽ Mato Lukić.

Na sjednici Stožera sudjelovali su uz pripadnike MUP-a, Crvenog križa, Centra za socijalnu skrb, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i odgovorne sobe iz Hitne medicinske pomoći, KBC-a Osijek i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

– Dvorana se pokazala dobrom jer smo u mogućnosti u njoj osigurati i poštivanje epidemiološkog okvira koji je na snazi u Hrvatskoj kao i uvjete smještaja, prehrane, pružanja medicinske i psihosocijalne pomoći za prvih nekoliko dana – rekao je Zvonko Grgec, pročelnik Područnog ureda Civilne zaštite Osijek, i dodao kako je dvorana zamišljena kao prihvatni odnosno prijemni centar u kojem se izbjeglice ne bi dugo zadržavale, a u tijeku su pripreme i drugih smještaja poput hotelskog, hostelskog i pansionskog kako bi im osigurali adekvatan smještaj za duže vrijeme ovisno o situaciji u Ukrajini.

Zbog velikog interesa obitelji s područja Osječko-baranjske županije koji su voljni prihvatiti izbjeglice, Crveni križ kreće s kreiranjem baze privatnog smještaja, dok Stožer civilne zaštite prvenstveno radi na osiguravanju organiziranog smještaja kojeg za sada ima dovoljno, pojasnila je Martina Hećimović iz Gradskog društva Crveni križ Osijek.

Tijekom jučerašnjeg prije podneva u dvoranu je stigla jedna ukrajinska obitelj kako bi prijavila svoj boravak. Nakon prijave i epidemiološke obrade uputili su se u unaprijed dogovoreni smještaj.

– Grad Osijek je stavio dvoranu na raspolaganje Stožeru Civilne zaštite Osječko-baranjske županije, kao i Gradski prijevoz putnika koji će prema potrebi vršiti prijevoz ukrajinskih izbjeglica od granice do prihvatnog centra, a stavljamo se na raspolaganje i za sve druge aktivnosti koje možemo pokriti kroz svoje službe – rekao je načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Osijeka Dragan Vulin.

Nakon sjednice Stožera u pratnji medija obišli su dvoranu gdje su žurne službe tijekom 24 sata spremne za prihvat ukrajinskih izbjeglica.

Za sve one koji žele pomoći ukrajinskim izbjeglicama, još uvijek je na snazi preporuka da se ne prikuplja humanitarna pomoć, no svi koji žele pomoći mogu to učiniti pozivom na donacijski telefon 060 9010.

