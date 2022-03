1. HRL U-13 REGIJA 4 Viro Virovitica donijela četiri, a Slatina dva boda s gostovanja u Slavonskom Brodu

Odigrane su utakmice 14. kola 1. hrvatske lige U-13 Regija 4 za rukometaše. Mlade momčadi Viro Virovitice i Slatine gostovale su u Slavonskom Brodu, gdje su u sportskoj dvorani Brod igrali s momčadima Broda i Dejana Krtolice.

U prvoj utakmici Slatina je svladala Brod 15:14. Slatinčani su u odličnom prvom dijelu bili dominantni i otišli na odmor s prednošću 11:6. Tijekom drugog dijela utakmice Brođani se postepeno približavaju, na samom kraju su uspjeli smanjiti na samo zgoditak zaostatak, ali nešto više od toga nisu uspjeli.

U slatinskim redovima najefikasniji su bili Matko Železić i Leon Poje s po pet zgoditaka.

Slatina: Luka Škafar, David Stipanić 1, Leon Vajnhal, Matko Železić 5, Luka Božić, Niko Milković 1, Ivano Horvat 1, David Grbac, Neven Vuković, Leon Poje 5, Niko Šafar i Antonio Straga 2 (1), trener: Viktor Frajhaut.

U svojoj prvoj utakmici Viro Virovitica je došla do pobjede nad Dejanom Krtolicom 17:12. Prvih deset minuta domaća momčad bila je u minimalnoj prednosti, no do odlaska na odmor Virovitičani preuzimaju kontrolu rezultata te nakon 20 minuta vode 8:6.

Kako je vrijeme odmicalo u drugom dijelu mladi rukometaši Viro Virovitice imaju sve veću prednost, da bi susret završili s rezultatom 17:12 u svoju korist. Najefikasniji Virovitičani su bili Karlo Prtenjača sa šest i Roko Žunec s četiri zgoditka.

Viro Virovitica: Patrik Šoić, Leo Rendulić, Roko Žunec 4 (2), Ivan Pratljačić, Patrik Kucljak 2, Lovro Samardžija 5, Erik Markulin, Karlo Prtenjača 6, Oliver Molnar, Andrej Kukić, Noa Mirić, Ivan Bogović, Dino Trbović, Marko Boljevčan i Arijan Kečkiš, trener: Matej Smiljanec.

Viro Virovitica je pobijedila Brod 23:22. Na početku utakmice domaći imaju minimalnu prednost, ali Virovitičani vrlo brzo preokreću rezultat i na odmor odlaze s prednošću 15:9. Prvih deset minuta drugog dijela rukometaši Viro Virovitice održavaju stečenu prednost, međutim u posljednjih deset minuta domaći igrači se “bude” te dvije minute prije kraja vode 22:21. Ipak s dva zgoditka u posljednje dvije minute Virovitičani dolaze do pobjede 23:22.

U virovitičkim redovima najbolji strijelci su bili Patrik Kucljak s devet i Lovro Samardžija s pet zgoditaka.

Viro Virovitica: Patrik Šoić, Leo Rendulić, Roko Žunec 2, Ivan Pratljačić, Patrik Kucljak 9, Lovro Samardžija 5, Erik Markulin, Karlo Prtenjača 4 (1), Oliver Molnar, Andrej Kukić, Noa Mirić, Ivan Bogović 2, Dino Trbović, Marko Boljevčan i Arijan Kečkiš 1 (1), trener: Matej Smiljanec

U svom drugom susretu Slatina je izgubila od Dejana Krtolice 16:14. Ekipa Dejan Krtolica vodila je cijeli prvi dio, a na odmor su otišli s prednošću 8:7. U drugom dijelu samo u jednom trenutku mali Slatinčani imali su minimalnu prednost (12:11), nakon čega su domaći igrači ponovno vodili i susret zaključili pobjedom 16:14.

Najefikasniji u slatinskim redovima su bili Matko Železić s pet te David Stipanić, Ivano Horvat, Niko Šafar i Antonio Straga s po dva zgoditka.

Slatina: Luka Škafar, David Stipanić 2, Leon Vajnhal, Matko Železić 5 (1), Luka Božić, Niko Milković, Ivano Horvat 2 (1), David Grbac 1, Neven Vuković, Leon Poje, Niko Šafar 2 i Antonio Straga 2, trener: Viktor Frajhaut.

Viro Virovitica se trenutno nalazi na četvrtom mjestu na tablici s 32 osvojena boda, dok je Slatina 12. s 12 osvojenih bodova.

U idućem kolu, 19. ožujka, Viro Virovitica i Slatina gostuju u Vinkovcima, gdje igraju sa Spačvom i Županjom.

(www.icv.hr, mš)