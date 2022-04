Minute za tebe: Bog od nas želi ustrajnost i mirnoću, sabranost i predanost

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Danas liturgijski slavimo Cvijetnicu. Na početku liturgije odnosno Euharistije slušamo navještaj evanđelja u kojem narod radosno gleda Isusa kako ulazi u Jeruzalem. Kliču mu i mašu palminim i maslinovim granama. Zaogrnuše ga plaštem a na put bacaju ogrtače kao da mu prostiru crveni tepih. Zato i mi danas svečano ulazimo u procesiji u crkve….

No, sva ta radost i pjesma i pompozni ulazak u grad za nekoliko dana će biti zaboravljen i pretvorit će se u nešto bolno i donijeti jedan kraj ili možda novi početak. Bilo kako bilo današnja euharistija prikazuje na neki način svu moguću prevrtljivost ljudske naravi. U jednom trenutku radost i hvala a u drugom spremnost da istome Isusu viču – Raspni ga raspni. To je ono što ćemo također danas slušati u euharistiji. U svemu tome samo je jedna stvar stalna. To je Isusova mirnoća i trezvenost. Nije dopustio da ga ponese trenutak, nije se prepuštao onome ljudskome već je u sebi zadržao ono Božansko.

Ulazeći danas u veliki tjedan ovom euharistijom pozvani smo gledati dio jedne prošlosti ali živjeti u sadašnjosti. U današnjoj svetoj misi nismo pozvani biti samo pasivni promatrači. Slušamo Božju riječ koja nas ne želi zbuniti sa ove dvije krajnosti navještaja već nam posvjestiti da smo možda često nepromišljeni. Da lako popuštamo trenutku u kojem se nađemo i damo se povesti masama.

A Bog od nas želi ustrajnost i mirnoću, sabranost i predanost. Zato je upravo Njegov primjer danas poticaj svima nama. Koliko god da svijet slavi i raduje se danas, možda će već sutra pozivati na nemir i revoluciju. Ne možemo kao ljudi živjeti u takvoj podijeljenosti i nepromišljenosti. Živjeti danas znači ostati miran i sabran za sutra. Držati se one Ljubavi koja je spremna i radovati se i žrtvovati ali trijezno i spokojno. Nije nemoguće biti staložen i donositi prave odluke – samo je potrebno slijediti Gospodina i njemu povjeravati sve one extremne osjećaje koji ponekad kolaju našim bićem

(www.icv.hr, foto: pixabay)