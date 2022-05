FOTO Rudar glatko slavio u Orahovici: Mahaček odličnim intervencijama spasio Papuk od težeg poraza

U 4. prvenstvenom kolu Lige za ostanak 3. HNL Sjever, orahovački Papuk je na svom terenu ugostio momčad Rudara iz Murskog Središća. Očekivalo se kako će Papuk uoči poluzavršnice Županijskog kupa pokazati dobru igru i pobjedom uhvatiti zalet za tu utakmicu, no, dogodilo se potpuno suprotno, Papuk je odigrao iznimno loše i zasluženo izgubio s glatkih 3:0.

Prvi dio protekao je u ispitivanju snaga i borbi na sredini terena, Papuk je imao nekoliko dalekometnih pokušaja Marina Čavića, Marina Zdelara te Petra i Zvonimira Špoljarića, no sve je to otišlo visoko preko gola. Rudar je igrao nešto tečnije, njihove su akcije imale glavu i rep, no sjajni Mahaček na vratima nije dozvolio da lopta uđe u njegovu mrežu. Kada se očekivao egal na poluvremenu, u doslovno posljednjoj sekundi Rudar je zabio, a strijelac je bio Ivan Cimerman. U drugi dio Papuk ulazi nešto angažiranije što je rezultiralo lijepom akcijom u 47. minuti kada je lopta došla do Petra Špoljarića koji ‘tuče’, ali lopta završava na vratnici. U nastavku Papuk je očito stao, a Rudar iskoristio ponuđeno i povećao vodstvo u 58. minuti preko Kevina Nedeljka.

Orahovčani se nisu željeli predati, nešto su pokušavali prvenstveno preko sjajnih dugačkih lopti Jurice Šantića prema Marinu Čaviću, no uz svu brzinu i lucidnost, Čavić nije mogao sam u završnici. I onda, pogodak koji može opisati cijelu utakmicu. Odlični Vaš Arpad primio je loptu na sredini igrališta, gurnuo u prazan prostor pred vrata Papuka, četiri igrača su samo promatrala kako lopta pokraj njih prolazi, gostujući napadač Vinko Evald izlazi sam pred Mahačeka koji mu pokušava ‘ući’ u udarac, slijedi lob koji Mahaček uspjeva zakačiti vršcima prstiju i poslati u gredu, no na odbijanac ponovno od domaćih ne stiže nitko već od 61. minute novi gostujući napadač Ilija Linkin mirno sprema loptu mrežu u za konačnih 0:3.

-Igrali jesmo bez kapetana Bušljete i s načetima Vratkovićem i Stipom Čavićem, ali nikakvog alibija nema. Ovo je bila daleko najlošija naša utakmica ovoga proljeća, toliko krivih paseva, glupo izgubljenih lopti, jednostavno mi nije jasno što se danas dogodilo. Tijekom tjedna su svi samo pričali o Suhopolju i polufinalu kupa, možda je to previše u glavama, a ne smije biti jer protiv Rudara smo morali bolje izgledati i odigrati – rekao je trener Papuka Saša Tir te kao igrača utakmice u svojoj momčadi označio vratara Karla Mahačeka:

-Malo više od drugih odskočili su Jurica Šantić i Marin Čavić, ali Karlo je danas bio odličan. Za niti jedan pogodak nije kriv, a obranio je tri čista zicera te niz teških lopti, doslovno je čuda branio i spasio nas od težeg poraza – zaključio je Tir.

Papuk – Rudar 0:3

Igrač utakmice u redovima Papuka: Karlo Mahaček

