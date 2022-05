Koncertom Gradske glazbe Virovitica i Puhačkog orkestra Makarska završena proslava Dana glazbene škole Jan Vlašimsky

U povodu proslave 136. obljetnice postojanja Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, danas (subota) je na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića održan koncert Gradske glazbe Virovitica i Puhačkog orkestra Makarska. Ovim, četvrtim u nizu glazbenih događaja Glazbene škole, okončano je ovogodišnje slavlje.

Mnoštvo posjetitelja, što onih namjernih, što onih slučajnih, oduševile su izvedbe oba orkestra. Talentirani glazbenici Gradske glazbe Virovitica, pod vodstvom Silvija Paloša, počastili su svoje sugrađane s izvedbama pjesama „Welcome to the jungle” Guns N’ Rosesa i „Smooth” od Santane, između ostalih. Veliki pljesak izazvali su i članovi Puhačkog orkestra Makarska, pod vodstvom Bože Škarice, naročito sa svojim medleyem pjesama grupe Queen.

– Drago mi je što nas je Glazbena škola Jan Vlašimsky zamolila da sudjelujemo u proslavi njihovog rođendana, na kojem im čestitam. Također, drago mi je što smo ostvarili suradnju s Gradskom glazbom Makarske i nadam se da će u budućnosti biti još više ovakvih suradnji – zadovoljno je rekla predsjednica Gradske glazbe Virovitica Lucija Viktorija Suvajac.

Zadovoljstvo zbog koncerta, kao i cjelokupne proslave Dana škole nije krio niti njen ravnatelj Damir Mihaljević.

– Napravili smo što i zamislili. Senzibilizacija je bila dovoljna svima, da vide što virovitička glazbena škola radi, u kojem smjeru idemo i kako djelujemo. Sve to zahvaljujući našim učenicima, roditeljima, Gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, sve su to velike potpore. Da nema njih, to bi bilo nemoguća misija. Htio bih zahvaliti i svima onima koji su došli i posjetili koncerte. Nagodinu slijedi opet jedno novo iznenađenje, onako kako mi znamo – zaključio je D. Mihaljević.

(www.icv.hr, eat, foto: E. Aragović Turkalj)