Viroviticu čeka pravi glazbeni tjedan: Uživajmo u koncertima za 136. rođendan Glazbene škole “Jan Vlašimsky” i Festivalu dječjih domoljubnih pjesama

Idući tjedan u Virovitici možemo nazvati glazbenim tjednom. Naime, Glazbena škola “Jan Vlašimsky” Virovitica nizom koncerata i aktivnosti obilježit će važnih 136 godina postojanja. Tim povodom od srijede, 18. svibnja, do petka, 20. svibnja, u prostorima Glazbene škole održat će se prigodni program o kojemu nam je nešto više rekao ravnatelj Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Damir Mihaljević.

Istaknuo je kako je to svojevrstan obol i tradicionalnim Danima Jana Vlašimskog te svemu onome što je taj umjetnik ostavio u kulturno naslijeđe našem području.

– Osim što ćemo obilježiti 136. godinu postojanja škole, na ovaj način ćemo iza sebe ostaviti sve nedaće koje su nas pratile. Naime, na sve načine trudili smo se opstati i stoga ovim putem zahvaljujem profesorima, učenicima i roditeljima na ustrajnosti, upornosti i razumijevanju u vrijeme pandemije. Također, veseli me što imamo jako puno komornih sastava i orkestara kojima se možemo pohvaliti i predstaviti ih javnosti, oni su ogledalo naše škole – istaknuo je D. Mihaljević.

Dok će se službeni dio obilježavanja u srijedu, 18. svibnja, odraditi u prostorima škole, od 19 sati na šetnici ispred virovitičke Gimnazije sve zainteresirane očekuje prava glazbena bajka kroz koju će ih provesti orkestri, harmonikaši, pjevački zbor, puhači, tamburaši…

– Drugog Dana škole, u četvrtak, za posjetitelje smo priredili posebno iznenađenje. Pod nazivom “Simfonija u mom gradu” spajanjem Simfonijskog orkestra Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica s bjelovarskom Glazbenom školom “Vatroslav Lisinski” 90 glazbenika će na zaista poseban način obilježiti i petu obljetnicu virovitičke simfonije. To nas uistinu raduje i ponosni smo što će grad na taj način doživjeti simfoniju – zadovoljno je rekao Damir Mihaljević.

Osim “starijih” polaznika virovitičke Glazbene škole, u program će biti uključeni i oni najmlađi, polaznici Glazbene igraonice. Njih čak 130.

– Potrudili smo se preko projekata nabaviti instrumentarij, a u čemu nam je puno pomogao Centar za socijalnu skrb i njegova ravnateljica Marija Bajan Prokl. Produkt te suradnje koju je Centar ostvario s nama je lepeza instrumenata koji se aktivno koriste u nastavi. Hvala stoga još jednom svima koji surađuju s nama kroz projekte i zovu nas za partnera. Sudjelujemo u raznim projektima i doista se trudimo da što više priskrbimo za djecu, a samim time da i roditeljima olakšamo. Jer, nažalost, postoje oni koji nisu u mogućnosti djetetu kupiti potreban instrument i tu tada mi uskačemo. To je dobra vertikala, za početak igraonica, potom osnovna i srednja škola, a danas-sutra možda i neka viša škola – zaključio je ravnatelj virovitičke Glazbene škole te zahvalio svima koji prepoznaju i razumiju trud i rad te ustanove.

Jedni od njih su svakako i članovi virovitičke Hvidre koji 16. svibnja slave 30. obljetnicu svoga postojanja i za tu prigodu pripremaju poseban glazbeni rođendan. Naime, u suradnji s Glazbenom školom “Jan Vlašimsky” Virovitica, Osnovnom školom Vladimir Nazor Virovitica, Osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica i Katoličkom osnovnom školom Virovitica, te općinama Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Suhopolje i Gradina treći dan obilježavanja Dana glazbene škole s početkom u 17 sati održat će se i Festival dječjih domoljubnih pjesama.

– Nakon dvije pandemijske godine konačno smo dočekali da zaživi prvi dječji festival domoljubnih pjesama u Virovitici. Kao direktor festivala ravnatelj Damir Mihaljević je s ravnateljima i učiteljima održao audicije i izabrao najbolje učenike u dvije kategorije, od 1. do 4., te od 5. do 8. razreda. Ja sam izabrao 80-ak pjesama domoljubnog sadržaja, od kojih su si djeca mogla odabrati one za izvedbu. Ovakav događaj još nismo imali, a njegov cilj je da se probudi domoljubna svijest kod djece. Nadam se da će se građani odazvati i doći vidjeti o čemu je riječ – rekao je predsjednik HVIDR-e Virovitica i umirovljeni pukovnik Mirko Poljanac.

Također, u subotu, 21. svibnja, u posjet dolazi gostujući orkestar iz Makarske koji će zainteresirane počastiti glazbenim izvedbama u suradnji s Gradskom glazbom Virovitica, a program počinje u 19 sati.Osim toga, ravnatelj Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica Damir Mihaljević najavio je i jednu zanimljivu radionicu.

– Imamo projekt VI-VU-VI, Virovitica-Vukovar-Vinkovci, u okviru kojeg tri harmonikaška orkestra vodimo u Poreč gdje će biti održana radionica, a nakon nje 27. svibnja i koncert – zaključio je Mihaljević.

