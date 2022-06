Gradonačelnik Krešimir Kašuba nagradio najbolje učenike osnovnih i srednje škole

U našičkom parku ispod poznatog Pejačevićevog dvorca, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba nagradio je najbolje učenike osnovnih i srednjih škola i njihove mentore prigodnim poklonima za ostvarene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Nagrade je primilo 150 učenika te mnoštvo njihovih mentora, a gradonačelnik Kašuba naglasio je kako je ponosan što Našice imaju ovoliko puno uspješnih učenika.

– Posebno mi je drago da smo ovo primanje i nagrađivanje učenika tradicionalno organizirali u sklopu naše proslave Dana grada. Posebno sam ponosan što imamo jako velik broj uspješnih učenika koji na najbolji mogući način promoviraju svoj grad, evo na njegov 793. rođendan. Ovo dokazuje da su Našice grad obrazovanja koje je u našem gradu krenulo još u srednjem vijeku putem naših poštovanih franjevaca i ovo su definitivno njihovi nasljednici. Ovi rezultati su poticajni za razvoj naših mladih obitelji, djecu i mladež, da ustraju u nadogradnji svoga znanja i stječu jedno nužno cjeloživotno obrazovanje – rekao je gradonačelnik Kašuba, a njemu i gradu zahvalio je ravnatelj Srednje škole Isidora Kršnjavog Željko Filjak.

– Zahvalio bih našem gradonačelniku koji nas prati na svim razinama natjecanja, pomaže nam i puno je učinio da bi svi zajedno ovu školsku godinu priveli kraju na jedan dostojanstven način. Unatoč velikim problemima koji su nas zadesili u protekle dvije godine, vrijedni mentori su svojim naporima uspjeli zadržati taj zanos, njegovati i poticati talente naših mladih sugrađana i na to ime od srca zahvaljujem. Zajedno možemo jako puno postići, a svi ovi mladi učenici koji se tako vrijedno trude tijekom školske godine pokazuju da se to sve isplati i kako su rezultati zaista zadivljujući i zato to treba i dalje snažno poticati – zaključio je Filjak.

(www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)