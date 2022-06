Nakon Virovitice, Oliver Jukić predstavio zbirku kratkih priča ”Mavro Bröder i njegovi kamaradi” i u Slatini

Jučer (četvrtak) je u slatinskom Hrvatskom domu održana promocija zbirke kratkih priča slatinskog književnika Olivera Jukića, ”Mavro Bröder i njegovi kamaradi”.

Uz autora, na promociji su sudjelovali osnivačica i voditeljica Centra za kreativno pisanje u Zagrebu Sanja Vučković koja je ujedno bila i moderatorica, te hrvatski književnik i urednik zbirke Miroslav Mičanović. Dodatni štih promociji dali su Oliverovi prijatelji Miško, Domagoj i Rajko koji su zajedno s njim izveli nekoliko pjesama, a upotpunili su je članovi slatinskog Gradskog amaterskog kazališta ”Leo Srdoč”.

– Zbirka koja je danas predstavljena u prvo u Virovitici pa u Slatini svojevrsni je omaž Mavri Bröderu koji je živio u Slatini i koji je bio vlasnik prvog kina u tom gradu. 1911. godine dao je donaciju za izgradnju Katoličke crkve, te je to pisani trag o ovom čovjeku koji je kasnije skončao u Auschwitzu zajedno s cijelom obitelji. Iako se on ne spominje direktno kao lik, odnosno njegov život nije kopiran, naslov knjige inspiriran je upravo njime. Što se samih priča tiče, one su nastale unazad dvije godine, odnosno nakon što je objavljena knjiga kratkih priča ”Sto lica oporbenog psa” počeo sam s prikupljanjem materijala. Dvije priče nagrađivane su na satričkom natječaju Slavko Kolar, neke su pohvale i posebne nagrade od žirija dobile na našim lokalnim natječajima, tako da smatram kako je zbirka solidno kvalitetna – istaknuo je autor Oliver Jukić u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica te isto prenio i slatinskoj publici.

