Od ponedjeljka, 6. lipnja, kreću upisi u Dječji vrtić “Jelenko” u Voćinu. Zahtjevi za upis za cjelodnevni program djece od navršene treće godine do polaska u osnovnu školu primat će se do 13. lipnja. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića najkasnije do 25. kolovoza, a ugovori će se sklapati tijekom kolovoza, najkasnije 15. dan od početka pedagoške godine.

Više možete pronaći OVDJE.

(www.icv.hr)