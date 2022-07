Znate li zašto je krumpiru dobro dodati ocat za vrijeme kuhanja?

Krumpir je mnogima omiljena namirnica i sigurno ćete nam biti zahvalni kad saznate kako ga skuhati da bude još ukusniji!

Krumpire volimo jer ih možemo pripremati na razne načine, mogu se kuhati, peći, pripremiti kao pire, puniti mesom, dodati juhama i salatama. Ipak, važno je znati i koji krumpir koristiti kako biste uživali u najboljoj teksturi i okusu. Dakle, nisu svi krumpiri isti!

Ako krumpir ima više škroba, onda će njegov sadržaj lakše postati mekan i odličan je za pripremu pirea ili za pečenje. Voštani krumpir sadrži puno vode te se zato koristi za salate ili se kuha. Kad smo već spomenuli salatu od krumpira, ako do sad niste bili potpuno zadovoljni okusom, postoji jednostavno rješenje – u vodu u kojoj se kuha krumpir stavite octa, piše Ordinacija.hr.

Kako će ocat pomoći da krumpir bude ukusniji?

Jednom kad ste naučili koristiti pravi krumpir za kuhanje, ako mu u vodu u kojoj se kuha dodate ocat, on će pomoći da krumpir zadrži svoj oblik. No, to nije sve. Proces ide tako da krumpir kuhate oko 30 minuta, a nakon 10 minuta kuhanja dodajte ocat.

Prema pisanju Eating Expired, ocat će održati krumpir čvrstim i stvorite će se na vanjskom dijelu čvršća opna. Dobro je znati da je svejedno koju vrstu octa stavljate – vinski, jabučni ili alkoholni. Isprobajte već danas ovaj recept i uživajte u najboljoj krumpir salati.

Jeste li znali da je krumpir zdrava namirnica?

Krumpir je bogat vitaminom C, kao i vitaminom B6 (piridoksin) i vitaminom K, a od minerala sadrži znatne količine bakra, cinka, fosfora, kalija, kalcija, mangana… Krumpir također sadrži visokokvalitetni škrob, bjelančevine i prehrambena vlakna. Osobito je krumpirova kora koncentrirani izvor prehrambenih vlakana, vitamina, minerala i mnogih hranjivih tvari. Stoga, ako vam je dostupan ekološki uzgojen krumpir, preporučuje se jesti ga s korom (neposredno prije pripremanja samo pod hladnom tekućom vodom uklonite prljavštinu četkom, pa nožem uklonite “oči” i oštećenja s krumpira).

Jedna od najvećih predrasuda o krumpiru jest da je to namirnica koja deblja. Krumpir se zapravo ubraja u dijetalne namirnice koje su poželjne za održavanje normalne tjelesne težine. Problem je u tome kako se krumpir priprema – kalorije dobiva dodavanjem masnoća i prženjem. U 100 grama krumpira ima 85 kalorija, dok pomfrit ima 270 kalorija, a čips 568 kalorija. Ni smrznuti krumpir, spreman za prženje, nije dobar izbor jer je industrijski pripremljen i obrađen kemijskim sredstvima odnosno aditivima.

Krumpir se ne smije čuvati u hladnjaku

Ako ga držite u hladnjaku on može promijeniti okus, ali ne zbog niske temperature nego zbog vlage u hladnjaku. Stoga je za čuvanje krumpira najbolje vrlo svježe mjesto, suho i tamno poput podruma. Stavite krumpir u platnenu ili papirnatu vreću i čuvajte ga na svježem i tamnom mjestu. Čuvajte ga od svjetlosti da ne pozeleni. Spremate li ga u plastičnu vreću, pripazite da bude perforirana kako bi vlaga mogla izlaziti. Važno je i da se čuva podalje od luka jer će plinovi koje emitiraju ove vrste povrća prouzročiti kvarenje i jednoga i drugoga. Često ga pregledavajte i izdvojite svaki proklijao ili smežuran jer će brzo utjecati na kakvoću ostaloga. Mladi krumpir se mnogo brže kvari pa se čuva samo tjedan dana.