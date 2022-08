Brkovi i LET 3 zapalili atmosferu na 2. Craft beer festu u Orahovici: Odlična zabava, dobra posjećenost i dva vrhunska koncerta obilježili ovogodišnji festival

Iako je ovog ljeta zbog radova na Orahovačkom jezeru izostao mega glazbeni festival Ferragosto Jam, odlične svirke u gradu ipak je bilo. Veliki trud i odličan ‘nos za manifestaciju’ pokazala je po tko zna koji put Udruga PAUK.

Naime, ova ‘neuništiva’ udruga uz pomoć i podršku Turističke zajednice i Grada Orahovice priredila je 2. Craft beer fest, ove godine u dva dana i na novoj lokaciji. Na idealnom mjestu u središnjem gradskom parku bilo je svega za sve, lude zabave i provoda, odlične rock glazbe i vrhunskog craft piva. U dva dana svoja su piva predstvili Pitomačka pivovara, Beckers Craft Brewery, Mali Div Zanatska pivovara, Funky brewery, Craft Pivovara Vukovar i Stric Našice, a svoje čarolije sa svjetski nagrađenim pićima pokazala je Destilerija Kostelac.

Vrhunac dvije večeri bili su odlični koncerti, prve večeri karizmatičnog riječkog rock benda LET 3, a druge su ‘razvalili’ zagrebački Brkovi čiji će koncert definitivno biti zapamćen, jer je orahovački središnji gradski par bio krcat bez obzira na pljuskove kiše, nikom ona nije smetala. Ljuljalo se s Brkovima i skakalo, svi su bili mokri do kože što od kiše što od adrenalina i lude zabave.

-Ljudi, veliko hvala svima na posjeti Orahovica Craft beer festa. Pokazalo se u ova dva dana, a posebno na Brkovima, da unatoč jakoj kiši ništa ne može spriječiti dobar provod ukoliko to čovjek zaista želi. Nadamo se da ste zadovoljni ovogodišnjom ponudom piva i hrane. Velike zahvale svim pivarima na sudjelovanju, kao i Destileriji Kostelac i Caffe Bar Bluesu na proširenoj ponudi. Također, veliko hvala bendovima Let 3 i Brkovi, kao i Mad Foxx te DJ Mario na odličnoj suradnji i sjajnoj atmosferi. Posebne zahvale i Turističkoj zajednici grada na suorganizaciji i pomoći u pripremi. Trudimo se ovaj gradić oživjeti koliko i kada god to možemo, energije imamo, a nakon ovog vikenda ne mislimo stati, novi projekti su već pred nama. Sve vas voli Udruga PAUK Orahovica – poručili su PAUK-ovci predvođeni neumornim predsjednikom Mirkom Kufnerom.

Nakon nezaboravne ‘kišne ludnice’ orahovačkog parka i odlične svirke oglasio se i zagrebački sastav Brkovi.

-Mislili smo da ne može luđe nakon odličnog ljeta, a onda dođe Orahovica. Hvala Orahovica, bilo je nezaboravno, ni kiša vam nije smetala, svaka čast, ovo je brutalno i da, popili ste nam svo pivo – poručili su.

Ljudi su na ovaj festival došli sa svih strana, bilo je tu Zagreba, Osijeka, Virovitice, Slatine, svih okolnih mjesta, cijele Slavonije i kontinentalne Hrvatske.

-Svakog ljeta sam u Orahovici na danima odmora, ali nikada nije bilo ovako. Svaka čast organizatorima, ovaj festival je odličan i mogu reći da je dostojno zamijenio Ferragosto – rekla je Tihana iz Zagreba.

Sve je završilo tradicionalnim natjecanjima u ispijanju piva za muške i ženske. Zavirite u fotogaleriju, donosimo djelić atmosfere s 2. Craft beer festa u Orahovici.

