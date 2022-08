Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi natječaj za prodaju šest poslovnih prostora u državnom vlasništvu, od kojih se dva nalaze u Virovitici. Riječ je o garažama u Pejačevićevoj ulici 3 i na Trgu Ante Starčevića 1.

Natječaj će biti otvoren do srijede, 21. rujna 2022. do 10 sati, a termin za razgledavanje osiguran je danas, 30. kolovoza od 11 do 12:15 sati, ovisno o nekretnini.

Sve podatke o nekretninama i uvjete podnošenja ponuda pogledajte OVDJE.

(www.icv.hr)