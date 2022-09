Evo što se jučer događalo na području VPŽ i kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Jučerašnje nevrijeme zaista je “otpuhalo” iznadprosječno toplo vrijeme koje smo imali od početka rujna.

Sjeverozapadno od Jadrana se nalazi plitka ciklona s frontalnim poremećajem koja se sporo produbljuje. Spomenuta ciklona i frontalni poremećaj za posljedicu će tijekom petka i subote imati čestu kišu ili grmljavinske pljuskove koji mogu biti izraženiji.

Od cca 13 do 17 sati superćelija je prosječnom brzinom od 55 km/h „putovala“ 350 km, od ulaska u Hrvatsku iz Slovenije (Žumberačko gorje) do izlaska iz Hrvatske u Srbiju (Bilje, Kopačevo, Podunavlje). Na trasi direktnog prolaska rubno se našlo i područje Virovitičko-podravske županije. Osobito južni i istočni dio županije.

Iznad Čazme, ali i područja Virovitičko-podravske županije (istok i jug) došlo je do nastanka downbursta.

Downburst (izljev zraka ili slap zraka) lokalna je pojava opasnog silaznog strujanja iz grmljavinskog olujnog sistema.

Slap hladnog zraka koji izlazi iz olujnog oblaka (Cb) stvara vjetrove koji uzrokuju brojne štete na površini. Ponekad načinjena šteta podsjeća na onu nastalu od tornada.

Kako se kumulonimbus (Cb) razvija pojavljuje se jak downdraft ili strujanje prema zemlji, uglavnom, povezano s oborinama u obliku kiše i tuče (krupe ili grada). Takvo strujanje može biti veoma snažno i s vertikalnim vjetrovima brzine 6.000 ft/min.

Kada jako strujanje, nazvano downburst ili microburst, udari o tlo ono se raširi vodoravno prema van u obliku vrtložnog prstena.

Downdraft strujanje ispred kumulonimbusa (Cb) gura vrući površinski zrak prema gore, nalik maloj hladnoj fronti, često stvarajući zid oblaka koji se naziva i kao udarna fronta.

U protekla 24h na području Virovitičko-podravske županije pala je obilnija količina oborine, na području Slatine 63 mm, Virovitice 46 mm i Bilogore 41.9 mm. Višegodišnji mjesečni rujanski prosjek oborina na području Virovitice je 74.3 mm, što znači da je u protekla 24 sata na ovom području palo je oko 70 posto ukupne mjesečne količine oborine za rujan.

Danas (petak), ali i sutra, očekujemo i dalje tmurno, sivo i vlažno vrijeme. Temperature zraka u padu. Očekivana kumulativna količina oborina je „novih“ 10 do 50 mm.

Temperature zraka do kraja tjedna 10 do 15°C niže u odnosu na jučer. Tijekom nedjelje će se zadržati suho, ali svježije. Jutarnje temperature zraka između 7 i 11°C. Najviše dnevne između 14 i 18°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

U najvišim predjelima Hrvatske tijekom subote će u poslijepodnevnim satima, uz pad temperature zraka, kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Na najvišim predjelima Velebita, ali i Dinare očekujemo i prvi dekorativni snježni pokrivač.

Duž Velebita će zapuhati jaka i vrlo jaka bura, na udare olujna bura, zbog čega je izdan crveni meteoalarm. Do kraja dana u postupnom slabljenju (65-130 km/h).

U tjednu pred nama stabilnije, ali i svježije. Jutarnje temperature zraka do 10°C. Najviše dnevne do 20°C. Polako pripremite jesensku odjeću i obuću. Zimogrozni će započeti sa sezonom grijanja, vrlo vjerojatno.

