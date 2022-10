Juniorke ŽKK Virovitice Radniku iz Križevaca ubacile više od 100 koševa i ‘potopile’ ih s 50 koševa razlike

Već dugi niz godina igraju se neizvjesne utakmice košarkašica ŽKK Virovitice i Radnika iz Križevaca. Najčešće je to bilo, košarkaškim riječnikom rečeno, na jednu loptu, no izgleda da su se vremena nešto promijenila…

Križevčanke su u Viroviticu doputovale u želji da odigraju još jednu od tih utakmica no domaće igračice ovaj put im to nisu dopustile. Od prve sekunde ‘voda je tekla na mlin’ Virovitičanki koje su već do kraja prve četvrtine udvostručile prednost na 28:14. Upravo tim tempom utakmica se razvijala iz minute u minutu pa je tako na poluvremenu bilo 52:31, na kraju treće četvrtine 81:42 do konačnih 105:55.

Ovaj rezultat još više dobiva na vrijednosti kad se uzme u obzir da za domaću ekipu juniorki igraju kadetkinje, a više od trećine utakmice odigrala je ekipa mlađih kadetkinja no i u tim trenucima rezultat je i dalje rastao. Najefikasnija igračica utakmice bila je Lucija Cindrić koja je uz 26 koševa dodala i 6 skokova, dvije osvojene lopte te po asistenciju i blokadu.

Odlična je bila i Mia Deskar koja je uz 17 koševa i jednu tricu podijelila i 7 asistencija uz dva skoka i isto toliko osvojenih lopti. Sestra blizanka Lana Cindrić u stopu ih je pratilai na kraju upisala 16 koševa uz 4 skoka, dvije osvojene lopte i asistenciju.

Najbolju utakmicu u srazu sa znatno starijim djevojkama odigrala je mlađahna Nika Gverić te je uz 16 postignutih koševa osvojila 5 lopti, uz dvije asistencije i isto toliko skokova. Martina Sabo uz 8 postignutih koševa upisala je i svojih rekordnih 8 asistencija te 5 osvojenih lopti. Po 6 koševa postigle su mlađe kadetkinje Alisa Lovreković i Margareta Cenger. Alisa je upisala i 4 skoka, 3 asistencije i osvojenu loptu, a Margareta 5 asistencija i dvije osvojene lopte.

U strijelce su se upisale i Nika Pavelić te Lana Bajivić s 4 postignuta koša uz skok, te Tena Tolušić koja je uz 2 postignuta koša osvojila isto toliko lopti i asistencija. Marta Leda Kalaš nije se upisala u strijelce, ali je propisno ispunila sve ostale rubrike te osvojila, odnosno uglavnom presjekla čak 8 lopti čemu je dodala i po 4 asistencije i isto toliko skokova. Lana Ojurović pobjedi je doprinijela s 3 osvojene lopte i isto toliko skokova.

Odličnom igrom igračice trenera Roberta Fritza ovom pobjedom ispisale su kandidaturu da se po prvi put uključe u borbu za medalje i u ovoj kategoriji, jedinoj od šest mladih dobnih kategorija u kojoj im to još nije ‘pošlo za rukom’.

ŽKK Virovitica – KK Radnik Križevci 105:55

ŽKK Virovitica: Alisa Lovreković 6, Margareta Cenger 6, Martina Sabo 8, Marta Leda Kalaš, Mia Deskar 17, Lana Cindrić 16, Lucija Cindrić 26, Nika Gverić 16, Lana Bajivić 4, Tena Tolušić 2, Lana Ojurović, Nika Pavelić 4.

