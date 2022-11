Ovo su tri stvari koje morate imati u svojem automobilu tijekom zime

Zbog ugodnih temperatura zima još uvijek izgleda daleko, ali to ne znači kako neće doći. Osim toga, danas počinje zakonom propisano razdoblje obvezne zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. U nastavku saznajte što sve od 15. studenog morate imati u svojem vozilu, ali i koja oprema, iako nije obavezna, zimska putovanja čini bitno sigurnijima i jednostavnijima.

1. Obavezna zimska oprema

U Hrvatskoj je zimska oprema obavezna za sve vrste motornih vozila na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.

Za motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.5 tone to su:

četiri zimske gume (M + S) ili

četiri ljetne gume minimalne dubine profila od 4 mm u kombinaciji s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače

Obavezna zimska oprema za autobuse uključuje

zimske gume (M + S) na pogonskim kotačima ili

lance na pogonskim kotačima.

Oznaka M + S odnosi se na cjelogodišnje gume. Kada se pored nje nalazi još i snježna pahulja, tek je tada riječ o zimskoj gumi.

Ako vas policija zaustavi bez zimske opreme u vrijeme kada je ona obvezna, prijeti vam novčana kazna od 1000 kuna. Umjesto kazne glavni motivator neka vam ipak bude sigurnost jer postoji velika razlika između toga kako se ljetne i zimske gume ponašaju na cesti.

Glavni razlog zašto postoji zakonom propisano razdoblje kada se mijenjaju zimske gume jest taj što pri niskim temperaturama ljetne gume gube fleksibilnost. Posljedica toga jest da slabije prianjaju za kolnik, što pak dovodi do proklizavanja vozila i produženja zaustavnog puta.

Karakteristike zimskih guma

Zahvaljujući većem udjelu prirodnog kaučuka, zimska guma ostaje mekša čak i pri temperaturnim minusima pa je ni poledica ne može spriječiti da zadrži optimalan kontakt s kolnikom.

Osim toga, zimske gume imaju pet puta više odvodnih kanala od ljetnih guma te veću dubinu profila, zbog čega učinkovitije odvode padaline tijekom vožnje, a naročito snijeg.

Postoji i treća opcija u obliku cjelogodišnjih guma kao kompromis između ljetnih i zimskih. Solidan su izbor za vožnju u područjima umjerene klime, ali ne mogu postići optimalne performanse guma specijaliziranih za ljetne ili zimske mjesece. Zato su zimske gume sigurniji i kvalitetniji izbor, pogotovo u predjelima s puno padalina i niskim temperaturama.

2. Obavezna cjelogodišnja oprema

Postoji zakonom propisana oprema koju morate imati u vozilu neovisno o godišnjem dobu, ali to posebno dolazi do izražaja u zimskim mjesecima jer su tada prometne nezgodne učestalije. To su:

kutija prve pomoći,

sigurnosni reflektirajući prsluk,

euro sigurnosni trokut,

komplet rezervnih žarulja H1 i H7,

rezervni kotač i

aparat za gašenje požara.

Kutija prve pomoći i aparat za gašenje požara moraju biti novi i nekorišteni. Sigurnosni reflektirajući prsluk može biti crvene, zelene ili narančaste boje, a obavezno ga morate nositi pri svakom izlasku iz vozila na autocesti ili na cesti izvan naselja, pogotovo kada postavljate euro sigurnosni trokut koji mora biti udaljen od vozila minimalno 100 metara.

Rezervne žarulje također su dio obavezne opreme jer u zimskim mjesecima svjetla na autu moramo paliti i tijekom dana. Ako je vaše vozilo opremljeno ksenon, neon, LED ili nekim drugim svjetlom bez žarne niti, tada rezervne žarulje ipak nisu obavezne.

I na kraju, povremeno provjerite stanje rezervnog kotača kako biste se uvjerili da je ispravan. U suprotnome od njega nećete imati koristi kada vam pukne guma. Ako je vaše vozilo opremljeno sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanom gumom, tada rezervni kotač nije obavezan.

Popis obavezne opreme ovdje završava, ali postoji još nekoliko alata i dodataka koje biste zimi trebali imati u vozilu za sigurniju i udobniju vožnju.

3. Preporučena zimska oprema

Strugalica za led, metlica za uklanjanje snijega s vozila i sklopiva lopata od studenog trebale bi uvijek biti u vašem vozilu tijekom zime. Postoje i tekućine za odmrzavanje leda koje će drastično ubrzati jutarnje odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Na duža putovanja ne krećite bez toplog prekrivača, vode, energetskih pločica i drugih kaloričnih grickalica, a u prtljažnik ubacite i “kleme” za paljenje automobila, zimsku tekućinu za pranje stakla te ručnu svjetiljku.

Ukratko, postoji zakonom propisana obavezna zimska oprema u obliku zimskih guma ili ljetnih guma s lancima, obavezna oprema koju moramo imati u vozilu cijelu godinu te preporučena zimska oprema koja vožnju zimi čini ugodnijom i sigurnijom.

Kada krećeta na duža putovanja obavezno se opremite i strpljenjem te uživajte u sigurnoj vožnji. Brzinu prilagodite uvjetima na cesti, jer kako kaže stara poslovica – najbrže se stiže polako – i sigurno.

(www.icv.hr)

