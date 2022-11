Pred nama prvi ovosezonski minusi: Ako niste, pripremite zimsku odjeću

Do kraja tjedna očekuje nas postupan pad temperature zraka. Trebalo bi se zadržati suho. Tijekom četvrtka i petka moguća su sunčana razdoblja, a u subotu i nedjelju pokoja kišna kap. Temperature zraka će biti prosječne za kraj studenog. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 1, a najviše dnevne od 6 do 10 ili koji stupanj više.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u četvrtak prolazno jugozapadnih smjerova. Tijekom jutra i večeri moguća mjestimična magla ili sumaglica.

U tjednu pred nama bit će tmurno i sivo vrijeme uz povremene oborine. U nizinama kiša, a u višim predjelima susnježica i snijeg i to većinom sredinom tjedna. No, za snijeg u nizinama potrebno je ipak pratiti dnevna izvješća o vremenu. Jutarnje temperature zraka kretat će se od -2° do 3, a najviše dnevne od 4 do 6 stupnjeva.

Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i istočnih smjerova. Tijekom jutra i večeri moguća mjestimična magla ili sumaglica.

(www.icv.hr, kp)