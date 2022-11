U tijeku akcija “Dani tehničke ispravnosti vozila”: Evo što se prilikom pregleda kontrolira i koji se automobili najčešće kvare

Pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske, u razdoblju od 21. do 26. studenog provodi se preventivno-sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti vozila pod nazivom “Dani tehničke ispravnosti vozila”.

Preventivno-sigurnosna akcija provodi se u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske, pa tako i na području VPŽ.

Danas (petak), petog dana akcije posjetili smo Centar za vozila Hrvatske dd. STP Croatia u Virovitici u kojoj nam je o tijeku provođenja ove hvalevrijedne akcije više rekao voditelj stanice za tehnički pregled Valentino Čupen.

– Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede uz poticanje vozača da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu. Do sada nam se javilo stotinjak vozača, a prilikom pregleda vozila kontroliramo opće stanje vozila, kočioni sustav, donji postroj vozila, ispušne plinove i svjetlosna signalizaciju, dakle sve ono što se kontrolira i prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila – napomenuo je voditelj Čupen te naglasio da su prilikom pregleda uočeni i izvjesni nedostaci koji se uglavnom odnose na kočione sisteme i donji postroj vozila.

– Radi se o vozilima koja su starijeg datuma i među kojima su zbog dotrajalosti materijala i uočeni nedostaci. Uglavnom su to vozila koja su stara od 13 do 20 godina, dok kod novijih vozila nemamo puno takvih slučajeva. Ako bi trebali izdvojiti kojih vozila na ovim pregledima imamo najviše, onda su to vozila proizvedena od 2000. do 2006. godine, dakle ona koja se češće kvare i koja najčešće i imaju uočene nedostatke pri redovnim tehničkim pregledima. Ova akcija je idealna prilika da korisnici vozila besplatno pregledaju svoje limene ljubimce i na vrijeme reagiraju, što zbog njihove sigurnosti u vožnji, što zbog otklanjanja kvarova prije redovnog tehničkog pregleda – upozorio je Valentino Čupen napomenuvši da će u njihovoj stanici akcija trajati do 26. studenog do 14 sati.

Svi oni koji to nisu do sad učinili a žele, imaju prilike dovesti na pregled svoj automobil sutra do 14 sati, radi njihove sigurnosti, uštede vremena i naravno smanjenja troškova registracije vozila – pozvao je na suradnju voditelj STP Croatia Virovitica Valentino Čupen.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)